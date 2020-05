Slik kan Haaland juble: Kort kontakt med albue eller fot

Angela Merkel sa ja til bundesligafotball – men oppstarten skjer med helt spesielle regler.

Tyskland er den første ligaen av de store som setter i gang igjen. Erling Braut Haaland og hans Borussia Dortmund åpner med Ruhr-derby mot Schalke 04 – kanskje Tysklands heftigste lokaloppgjør. Og hvis Haaland skulle score, er det strenge regler for hvordan spillerne kan feire sammen.

Her er 10 viktige punkter i reglene fra ligaorganisasjonen DFL:

1. Munnbind i garderoben

Alle i garderoben skal ha munn- og nesebeskyttelse og holde minst 1,5 meters avstand. Det anbefales å dusje hver for seg, fordi vanndamp kan bringe smitten til andre. Spa-området er avstengt.

2. Åpne dører

DFL anbefaler at dørene står åpne i størst mulig grad. Det er for å hindre smitte via dørhåndtak. Derimot er ikke portene åpne inn til mot stadion – det er ikke lov med supportere på noen del av anlegget.

3. Spillertunnelen

Vanligvis ser vi spillerne hilse på hverandre og kanskje gi hverandre en klem i spillertunnelen, mens de venter på å løpe ut på banen. Det er forbudt. Det er også sånn at det laget som kommer først, løper først ut på banen. Til null jubel fra tomme tribuner.

4. Fem bytter

Det er åpnet for fem innbyttere i fotballen i 2020, og tyskerne gjennomfører det. De fem byttene kan imidlertid bare gjøres i løpet av tre spillestopp, pluss pausen. Opprinnelig skulle det være tre ganger inkludert pausen, men dette ble endret fredag.

6. Munnbind på benken

Alle som sitter på innbytterbenken, må ha masker som dekker til munn og nese. De skal også holde god avstand mellom hverandre. Hvis det ikke blir plass til alle på reservebenken, kan tribunen tas i bruk, heter det. Alternativt kan det settes ut benker langs sidene. Opprinnelig skulle trenerne også bruke munnbind, men etter protester, ble den regelen fjernet fredag.

7. Måler kroppstemperatur

Samtlige som skal inn anlegget, må svare på om de har symptomer som kan tyde på corona, og kroppstemperaturen blir målt med en øremåler – den må ikke være over 38 grader. Foruten rettighetshaveren på TV, kan bare ti journalister være til stede per kamp. Intervjusonen for mediene er stengt, og pressekonferansen med trenerne vil foregå via nettet.

8. Ren ball

Ballen skal desinfiseres både før og under spillets gang. Bare fire ballgutter/jenter skal brukes, og disse må være minst 16 år gamle. De skal regelmessig desinfisere hendene sine og bruke munn- og nesebeskyttelse.

9. Forbudt med «supporterlyd»

Det er ikke lov for klubbene å spille av innspilt «supporterlyd» over høyttaleranlegget. Derimot er det lov å spille klubbhymnen og ha en «mål-trudelutt».

10. Feiring

Det står i reglene at om spillerne skal feire scoring sammen, så er bare «kort albue- eller fotkontakt tillatt». Derimot skal spillerne «avstå fra klemming og klapping».

PS: Tyskland har kommet lettere fra corona-krisen enn mange av nabolandene. Til tross for sine 83 millioner innbyggere, har de 7884 døde, mens Frankrike har 27.428 og Belgia 8.959.

Publisert: 16.05.20 kl. 14:15 Oppdatert: 16.05.20 kl. 14:37

