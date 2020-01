DEBUT: Los Angeles Galaxy lå under 1–3 i tidenes første byderby mot LAFC da Zlatan Ibrahimovic ble byttet inn 19 minutter før slutt i debuten. Jubelbrølet da svensken ble byttet inn var stort nok. Større var det da han banket inn 3–3 på volley fra 40 meter, og dro av seg trøyen (bildet). Så tok det fullstendig av da spissen snudde kampen til 4–3 med hodet på overtid. Foto: MARK RALSTON / AFP

Zlatan presentert i Milan: Løvens siste brøl

«I am a lion», sa Zlatan Ibrahimovic da han var Manchester United-spiller. Men selv løver blir eldre. Nå kan det virke som de neste seks månedene i AC Milan blir 38-åringens avskjedsturné.

Nå nettopp

– Jeg kunne ikke tillate at Los Angeles ble hans siste scene. De her seks månedene kommer til å bli som Queens avskjedsturné – en lang hyllest. Det måtte bli San Siro, sier Ibrahimovic' kjente agent Mino Raiola, ifølge Expressen.

Torsdag landet Zlatan Ibrahimovic i Milano, og ble presentert som AC Milan-spiller – for andre gang i karrieren.

– Jeg vil hjelpe klubben til å gjøre det bedre, og personlig vil jeg bare gjøre mitt beste. Jeg har veldig mange gode minner her. Dette er en enorm klubb, sier Zlatan på klubbens Twitter-konto.

– Jeg er sulten, bestemt, og full av selvtillit, sier han med et glis.

Karrieren til Zlatan Ibrahimovic Malmö FF (1999–2001)

Ajax (2001–2004) – ligamester x2

Juventus (2004–2006) – ligamester x2 (begge fratatt i ettertid)

Inter Milan (2006–2009) – ligamester x3

Barcelona (2009–2011) – ligamester, klubbverdensmester

AC Milan (utlån 2010–2011, 2011–2012) – ligamester

Paris Saint-Germain (2012–2016) – ligamester x4

Manchester United (2016–2018) – Europa League-mester

LA Galaxy (2018–2019)

AC Milan (2020 –)

Seks måneder og 21 ligakamper venter. 21 kamper som trolig blir Zlatans siste brøl i fotballverden. For selv om han senere skulle finne tilbake til røttene i Malmö, eller ta et nytt pengeeventyr i en annen verdensdel, så vil det ikke kunne måle seg med det sirkuset som nå venter svensken i Italia og «hjembyen» Milano. Som Mino Raiola sier det: Det blir én lang hyllest.

– Jeg husker veldig godt min tid her, selv om det var lenge siden. Det viktigste er at jeg er her nå. Jeg har alltid sagt at det her er mitt hjem, og nå er jeg endelig tilbake, sier Zlatan til AC Milans TV-kanal.

TILBAKE: Her er Zlatan Ibrahimovic på plass i Milano. «Ibra, du er en av oss», sang supporterne til svensken ifølge NTB. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

«Jeg kom, jeg så, jeg erobret», skrev Ibrahimovic på Twitter da han i november offentliggjorde at han ikke ville fortsette i Galaxy, før han på ekte «Zlatan-vis» ba LA-fansen om å gå tilbake til å se på baseball.

Og han gjorde faktisk det: Erobret Los Angeles. For selv om det ikke ble noen MLS-tittel på svensken, så scoret han 52 mål på 56 kamper. Han var innom alle de store amerikanske talkshowene på rekke og rad i løpet av de første par ukene i statene, Ibrahimovic-draktene ble revet unna, og sponsorpengene haglet fra amerikanske selskaper som ville ha en bit av Zlatan-kaka.

Plutselig var «soccer» i vinden igjen i USA.

Det er vel knapt noen som har klart å lage samme tilstander for en idrett som de fleste amerikanere bare følger med på hvert fjerde år. Bare David Beckhams ankomst i samme by i 2007 er sammenlignbart.

Og da er det jo passende at de to løvene, moteløven Beckham og fotballøven Zlatan, delte Beckhams siste sesong sammen i PSG i 2013. Tårene trillet da briten la fotballskoene på hylla for godt, 38 år gammel. Nå er det svensken sin tur til å motta sin hyllest i en annen europeisk storby – også 38 år gammel.

SERIEGULL: David Beckham og Zlatan Ibrahimovic vant ligaen i Frankrike sammen i 2013. Foto: ROBERT PRATTA / X00222

PSG og LA Galaxy er selvsagt ikke de eneste klubbene som knytter de to fotballikonene sammen. For det kan vel tenkes at godeste Beckham la inn et godt ord for klubben Zlatan Ibrahimovic valgte å ta turen til i 2016.

Selv uten Champions League-spill tok spissen sjansen på en gjenforening med favorittreneren José Mourinho i Manchester United. Det endte med et Europa League-trofé i 2017, selv om spissen selv mistet finalen med en kneskade.

En kneskade som også skulle ende karrieren i England.

POPULÆR: «Six-foot-five, hard as f*ck, he gets The Reds excited», sang United-fansen om den høyreiste svenske spissen. Zlatan ble en «instant hit» i Manchester. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

En annen klubb som linker Beckham sammen med den svenske muskelbunten er jo selvsagt klubben som nå ønsker ham hjem med åpne armer: AC Milan.

38-åringen har signert en kontrakt ut denne sesongen, med mulighet for å forlenge kontrakten med ett år, og det er jo en grunn til at den italienske storklubben ønsket ham tilbake.

Fra 2010 til 2012 ble det 51 nettkjenninger i rødt og svart. AC Milan vant ligaen for første gang på syv år i 2011, Zlatan ble toppscorer året etter, og Milano var herved «erobret» – for andre gang.

HELT: Zlatan Ibrahimovic ble en AC Milan-helt på kort tid sist han var i byen. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

For selv om han bare har spilt i AC Milan-drakt i to sesonger, så har han totalt fem sesonger på San Siro.

I 2006 var det Inter Milan som fikk gleden av den målkåte svensken, da Zlatan banket inn 63 mål på 103 kamper. Han vant like gjerne ligaen alle tre sesongene, og ble toppscorer i én av dem.

Og slik gjentar historien seg helt tilbake til tiden i Malmö FF. Der Zlatan har dratt, der har suksess fulgt. Ajax vant ligaen med en pur ung Zlatan i 2002 og 2004. Juventus vant ligaen med svensken i 2005 og 2006, selv om klubben har mistet begge titlene i ettertid. I Barcelona ble det selvsagt også et ligatrofé i 2010, mens svensken sanket fire ligatitler på fire sesonger i PSG.

Sveip deg gjennom Zlatans karriere:





















ZLATAN FRA A TIL Å: Zlatan Ibrahimovic startet karrierne i Malmö FF i Sverige. Her har nettopp spissen scoret begge målene i 2–0-seieren i sesongåpningen mot AIK i 2001. Da var det allerede klart at unggutten skulle til Ajax sesongen etter.

Seriegull-statistikken har fått seg en smell med oppholdene i Manchester og Los Angeles, og det spørs om 38-åringen makter å være redningsmann for AC Milan i år også. De ligger nemlig helt nede på 11. plass på tabellen, 21 poeng bak byrival og Zlatans andre tidligere Milano-klubb Inter.

Men om det ikke nødvendigvis blir seriegull i Milano, så blir det i alle fall show. Og svensken har tatt med seg de karakteristiske «Zlatan-frasene» i bagasjen også. Torsdag morgen la han nemlig ut et bilde av føttene sine på Instagram med teksten:

«Ikke arroganse. Selvtillit».

PS! Det er usikkert når Ibrahimovic får sin re-debut for AC Milan. Ligakampen mot Sampdoria mandag kommer trolig for tidlig for spissen som ikke har spilt kamp siden 25. oktober. Flere italienske aviser spekulerer i om Ibrahimovic må vente på sin re-debut helt til cupkampen mot Spal 15. januar.

Slik rundet han av karrieren i USA:

Publisert: 02.01.20 kl. 21:25

Mer om

Flere artikler