FORTVILET: Nicolò Zaniolo har skjønt at skaden er svært alvorlig. Han får trøst av Cristiano Ronaldo (7). Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Roser Ronaldo etter denne gesten

Mens en fortvilt motspiller gråtende blir fraktet ut på båre, går Cristiano Ronaldo (34) frem og trøster. Gesten har vakt oppsikt.

Nå nettopp

Her er onsdagens oddstips!

Romas talentfulle midtbanespiller Nicolò Zaniolo blir båret ut med det som senere skal vise seg å være en korsbåndskade i kneet – noe som gjør at han er ute for lang, lang tid.

Mens 20-åringen ligger på båren, blir han trøstet av Ronaldo fra Juventus. Han har skjønt alvoret i skaden og ønsker å gi sin motstander noen lindrende ord på vei ut av banen.

Onsdag er det mulig å vinne 278 millioner kroner i Vikinglotto! Spill her før kl. 18.00!

– Ronaldos gest betydde åpenbart mye for Zaniolo, ettersom han la ut bilde av seg selv på båren med en trøstende Ronaldo bak. Ronaldo hadde også noen relativt langvarige skadeavbrekk i ung alder, og vet hvor «mørkt» det føles når et ungt talent forstår at det nå blir kjedelige styrkeøvelser og ikke fotballkamper som skal gjennomføres de neste månedene. Det var veldig fint å se, sier Even Braastad, som kommenterer italiensk fotball på Strive og utgjør halvparten av podkasten «Støvelball».

Zaniolo la altså selv ut bildet med Ronaldo på Instagram. En rekke kjente og ukjente ønsket han god bedring, blant dem Roma-legenden Francesco Totti.

Like før hadde Ronaldo satt seg ned på huk og trøstet lagkameraten Merih Demiral (21), som også måtte forlate banen på grunn av en alvorlig kneskade.

To store talenter er altså ute for resten av sesongen. Nicolò Zaniolo var selvskreven i den italienske EM-troppen til sommeren.

– Det var fryktelig trist å se Zaniolo ligge der og vri seg. Med skadehistorikken til Roma de siste årene tenkte man jo korsbånd med en gang. Det er et tap for Italia til sommerens EM, men et enda større tap for Roma i kampen om topp fire-plassering mot Atalanta, sier Even Braastad.

– Roma og Atalanta har like mange poeng etter halvspilt sesong, men Zaniolos skade gjør det vanskeligere for Roma. Han har vært meget god denne sesongen, og pådrar seg skaden etter et utrolig raid med ball i føttene. Samtidig har Roma slitt med skader på sentrale spillere hele sesongen, og Paulo Fonseca har løst det bra som trener.

Onsdag spiller Cristiano Ronaldo og Juventus mot Udinese i Coppa Italia. Juventus har et godt tak på Udinese og vant senest 3–1 i Serie A-oppgjøret i desember i Torino.

I ligaen har Juventus nå skaffet seg et forsprang på to poeng ned til Inter – mens Lazio følger hakk i hæl.

Foto: Marco Iacobucci / IPA / IPA Milestone

VGs tips: Juventus-seier

Dette er italiensk åttedelsfinale, og her skal vinneren kåres i kveld. Juventus har fått en fin start på 2020 med to seirer på to mulige – og har erobret tetplassen i Serie A.

Torino-laget har ikke røket i en hjemmekamp på ni måneder. Og i det tilsvarende seriemøtet med Udinese vant vertene 3–1 for en måned siden.

Udinese er inne i gode periode med tre strake seirer. Men klubben har nøyaktig 24 poeng opp til Juventus. Og bare én av fire siste bortekamper er vunnet.

Juventus har scoret minst to mål i seks av syv siste seriekamper, og slik kan et hjemmespill med 0–1-handikap til 1,62 i odds vurderes. Det spillet må kombineres. Hjemmetriumf i HUB-spillet gir 1,20 i odds og spillefristen er kl. 20.40.

Publisert: 15.01.20 kl. 16:37

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser