Champions League kan ryke for Milan-legenden

Mens de vanlige seks lagene kjemper om topp 4-plassene i Premier League, kan det bli overraskelser til Champions League både fra Italia og Spania. Gennaro Gattuso og Claudio Ranieri risikerer å ende utenfor med sine Milan og Roma.

I La Liga ligger Getafe på 4. plass foran Sevilla og Valencia, og i serie A har både Torino og Atalanta fortsatt muligheten. Atalanta ligger i øyeblikket på 4. plass og Torino på 6. plass.

Fire kamper gjenstår, og Torino åpner fredag kveld mot byrivalen Juventus, som forlengst har gullet i lomma.

– Litt som i La Liga og Premier League har ingen av lagene bak topp to maktet å finne formen over tid, sier Even Braastad, kommentator i Strive og halvparten av duoen bak podcasten «Støveball».

– Med 12 poeng igjen i potten, skiller det fire poeng fra Atalanta på fjerde til Lazio på åttende. Og akkurat for øyeblikk er det de to «underdogene», Torino og Atalanta, som taper færrest kamper, fortsetter Braastad.

TORINO-STJERNE: Andrea Belotti. Foto: DI MARCO / ANSA

Det er faktisk bare Juventus og Inter som slipper inn færre mål enn Torino.

– Torino-trener Walter Mazzarri har gjort dem til uavgjortspesialister i jevne kamper som tidligere kanskje hadde endt med ettmålstap. De har sjefer i hvert ledd med Armando Izzo, Tomas Rincon og Andrea Belotti, forteller Even Braastad.

Du husker kanskje Mazzarri fra Watford-tiden?

– I Bergamo kan Gian Piero Gasperinis Atalanta-eventyr ende med Champions League. De scorer mest i ligaen, spiller med et energinivå som få matcher og har fått maksimalt ut av Duvan Zapata og Papu Gomez offensivt, fortsetter Strive-kommentatoren.

Han legger til at Atalanta, i likhet med Torino, har til gode å møte Juventus for andre gang denne sesong. Atalanta har i tillegg en innbyrdes topp 4-kamp mot Lazio på Olimpico.

Atalanta har de siste årene solgt Andrea Conti, Franck Kessié, Mattia Caldara (alle Milan), Bryan Cristante (Roma) og Roberto Gagliardini (Inter), likevel presterer de.

Om Torino og Atalanta fortsatt håper, så er det katastrofe for Milan (7. plass) og Roma (5. plass) om de skulle mislykkes i Champions League-billetter.

– Gennaro Gattuso og Claudio Ranieri skjelver nok. På den ene siden har du et Roma som har solgt stjerne etter stjerne, som skal bygge ny stadion og virkelig trenger det økonomiske løftet Champions League-spill gir. I Milan begynner «prosjekt omstilling» å ta vel lang tid. De pøste ut penger våren 2017, gjorde det nok en gang i januar 2019 og har stått ved Gattuso som sin trener, sier Even Braastad.

VG-tips fra Rolf Brown:

* Under 2,5 mål. Torino-derby. Juventus har forlengst vunnet Serie A, og har intet å spille for utover æren. Det er alltid formidabelt å vinne serien, men det er et antiklimaks at laget røk ut av Champions League allerede i kvartfinalen. Og nå er vi spent på motivasjonen i de fire gjenværende kampene. Nå klarte «Juve» tross alt 1-1 ute mot Inter sist, som er et anstendig resultat.

* Torino slo Milan senest (2-0), og står med 3-3-0-flyt på seks seneste. Derfor er de fortsatt med i kampen om Champions League-spill neste sesong. Dette er et møte mellom to av de tre beste forsvarene i Italia. Og slik lander vi på et forslag med kun to utfall.

