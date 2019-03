RBK-seier uten Bendtner i troppen

(Norrköping-RBK 0–3) Rosenborg vant overlegent mot fjorårets svenske serietoer i trøndernes siste treningskamp før seriestart.

David Akintola og Djordje Denic satte inn hver sin scoring fra kloss hold før pause. I 2. omgang avsluttet en omskolert Pål-André Helland, fra høyre til venstre kant, et hurtig RBK-angrep med en kontant avslutning fra hjørnet av 16-meteren.

Parallelt fremsto Eirik Hornelands mannskap solid defensivt, noe som førte til en sterk 3–0-seier på fremmed kunstgress.

– Det var ganske fint. Vi er ikke et typisk kunstgresslag, men vi håndterte det godt. Jeg har ikke tenkt så mye på det (trøbbelet tidigere i oppkjøringen). Vi er i en prosess hvor vi skal bygge noe bra over tid. Jeg syns alle guttene står på. Det er en herlig lagmoral, sier Horneland til Eurosport.

– Du vet at det er mange i Trondheim som vil at du skal ha resultater med en gang. Var det sånn sett viktig med denne seieren?

– Det er alltid viktig å vinne fotballkamper. Vi bygger selvtillit ved å vinne. Vi har prøvd å vinne alle kampene vi har spilt i år, men evnet å vinne to av dem. Vi har vært veldig solide bakover. Nå begynner vi å skjønne mer av hvordan vi skal bryte ned motstanderen i tillegg. Det blir bra, det.

Bendtner ikke med

Horneland hadde tapt fem av seks treningskamper med sitt nye lag før mandagens match. I løpet av de tre siste oppgjørene hadde Rosenborg heller ikke scoret et eneste mål. Derfor var oppturen etterlengtet. Nå får haugalendingen og hans nye spillere arbeidsro inn mot søndagens eliteserieåpning mot Bodø/Glimt.

Mot Norrköping mønstret Horneland et RBK-lag i 4–2–3–1 – med følgende spillere:

Hansen – Hedenstad, Reginiussen, Valsvik, De Lanlay – Jensen, Lundemo – Akintola, Åsen, Helland – Søderlund.

Det betydde at lagets best betalte spiller, Nicklas Bendtner, ikke var med. Horneland forklarte til Adressa før matchen at han var blitt enig med dansken om at treningsgrunnlaget hans var for tynt.

Dermed er det lite som tyder på at Bendtner er i Rosenborgs startoppstilling på Aspmyra førstkommende søndag.

Reginiussen ut med skade

Et minus for Rosenborg var at Tore Reginiussen måtte gi seg tidlig i første omgang på grunn av en trøblete muskulatur på baksiden av det ene låret. Fra før var Even Hovland og Birger Meling ute. Dermed avsluttet trønderne med bare én av de mest brukte i forsvarsfireren, i form av Vegar Hedenstad.

På tampen av kampen ga Horneland flere unggutter muligheten. Blant annet fikk Harald Martin Brattbakks sønn, Filip, sjansen.

– Det var en mye triveligere opplevelse enn de tidligere kampene. Vi har ikke virket så solide på en god stund. Vi kontrollerer kampen, selv om de har mye ballen, sier Helland til Eurosport.

– Hva betyr denne seieren for dere?

– Det er en viss betydning. Litt av det offensive har gått på bekostning av at jeg har vært stinn av trening. Å skape ting er det vanskeligste du gjør i fotball, og da vil du ha litt snert i det. Det har vært blytungt. Nå, når det begynner å lette litt, ser du at vi ikke er så aller verst.

