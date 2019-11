KLAR TALE: Luis Enrique holdt en pressekonferanse i Madrid i formiddag. Foto: Paul White/AP

Derfor vraket Enrique vikaren: – Moreno var illojal

Luis Enrique (49) tok et voldsomt oppgjør med sin forgjenger, Robert Moreno (42), da den spanske landslagstreneren møtte pressen i formiddag.

Moreno var Enriques assistent og tok over jobben som landslagssjef da Enrique brått ga seg for å tilbringe mer tid med familien. På det tidspunktet kjempet hans ni år gamle datter mot kreften. Datteren døde i august.

I formiddag fortalte Luis Enrique hvorfor assistenten – som enkelt tok Spania til EM – nå ikke er en del av hans landslagsteam.

– Robert Moreno var illojal. Den eneste som er ansvarlig for at han ikke er en del av mitt støtteapparat, er meg selv. Ikke Luis Rubiales (forbundspresident) eller José Molina (sportslig leder). Møtet jeg hadde med Robert var 12. september, det er den eneste dagen jeg har hatt kontakt med ham. Vi møttes hjemme hos meg i 20 minutter hvor han fortalte meg at han ønsket å lede laget i EM kommende sommer og at han deretter, hvis jeg ønsket, returnerte til å bli min assistent, fortalte Enrique ifølge El País.

49-åringen var ikke overrasket over det han hørte, men han tok det ille opp.

– Han ønsket å fortsette. Det var en stor mulighet for ham og han har jobbet hardt for det. Han er ambisiøs og det å være ambisiøs er en kvalitet, men det er også illojalt. Jeg ville aldri gjort det, og jeg ønsker heller ikke noen med slike holdninger i mitt team. Overdreven ambisjon er ingen dyd, men en defekt. Jeg forstår ståstedet hans, men jeg deler ikke hans syn. Jeg sa til ham i møtet vi hadde at jeg aldri ønsket å ha ham som assistenttrener igjen og at jeg er sterk, at jeg ønsket å returnere til arbeidslivet, men jeg ikke visste helt når det ville skje.

Døren på gløtt

Luis Enrique fortalte på pressekonferansen at han aldri tok kontakt med forbundet og meldte seg til tjeneste igjen.

– Jeg har aldri ringt dem eller gitt beskjed til en tredjeperson om å fortelle at jeg var tilgjengelig. Det er de (forbundet) som har gitt meg muligheten til å komme tilbake. Jeg fortalte dem hvordan jeg så på det, og resten av historien er kjent for alle.

Luis Rubiales, president i Det spanske fotballforbundet, er klar på at forbundet hele tiden har holdt døren åpen om Enrique ønsket seg tilbake.

– Moreno har gjort en god jobb, og det takker vi ham for. Men lederen av dette prosjektet, som startet det og satte sammen sin stab, var Luis Enrique.

