«Solskjær-faktor» etterlyses i United: – Pinlig

MANCHESTER (VG) Ekspertene langer ut mot mangelen på bevegelse foran mål blant Manchester Uniteds angripere. Ole Gunnar Solskjær (46) er enig.

Nordmannen var kjent som en ekspert på området. Det riktige løpet, på rett plass til rett tid, slik at han kunne dytte ballen enkelt i mål etter innlegg fra lagkameratene sine.

I 2–2-kampen mot Aston Villa på søndag, og generelt denne sesongen, har slike scoringer vært en mangelvare for Manchester United. Foreløpig ser ikke Solskjær ut til å ha klart å overføre sin ekspertise til Anthony Martial, Marcus Rashford og de andre spillerne som skal jakte scoringer for laget hans.

Temaet ble tatt opp av Gary Neville på Sky Sports under 3–3-kampen mot Sheffield United for halvannen uke siden.

– Mangelen på bevegelse blant angriperne er en vits. En vits! Du forventer mer av angrepstrioen til United, sa klubblegenden fra kommentatorplass.

Etter helgens Villa-kamp ble det nok en gang et tema under BBC-programmet Match of the Day 2, der det ble vist en rekke klipp av gode innlegg fra kantene som gikk forbi alt og alle fordi Martial og Rashford ikke var til stede og hadde tatt de riktige løpene.

– Det som bekymrer meg mest, er at det til tider er en fullstendig mangel på bevegelse i laget. Alle bare står i posisjonene sine. Jeg tenker spesielt på Martial. Han beveger seg ikke, sier TV-ekspert og tidligere Premier League-spiller Jermaine Jenas.

– Ønsker de å komme seg i boksen og score mål? De er fornøyde med å stå på utsiden. Da har du ingen sjanse til å score. De må komme seg inn foran mål. De er ikke i nærheten, sier han og mener spillerne burde opptre slik Solskjær gjorde foran boksen i storhetstiden:

– De spiller ikke bra, men skaper alle disse mulighetene der ingen er i nærheten i boksen. Det er faktisk litt pinlig. De har en manager på sidelinjen som trolig ville scoret et hat trick hvis han var på banen, i det som trolig er en av de verste prestasjonene han har sett av Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær ble konfrontert med mangelen på tilstedeværelse foran mål da han møtte pressen på Old Trafford etter kampen mot Aston Villa. Der la han ikke skjul på sin misnøye med spissenes løp.

– Vi skapte sjanser der vi kunne stått tre meter fra mål og bare dyttet ballen inn. Daniel James skapte sjanser, Juan Mata også. Jeg har sagt det et par ganger: Vi har spillere som scorer mål i verdensklasse, men de må skaffe seg de fem eller seks ekstra målene hver sesong. Men dette er noe vi jobber med. Det er ikke slik at de står utenfor boksen fordi de ikke tror ballen kommer, men guttene kunne scoret et par «tap-ins», sier nordmannen.

Onsdag kveld tar Manchester United imot Tottenham og gamlesjefen José Mourinho på Old Trafford. Kampen sparkes i gang klokken 20.30 og vises på TV 2 Sport Premium 2.

