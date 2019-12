FULL JUBEL: Sondre Solholm Johansen leder Mjøndalen-feiringen. Foto: Fredrik Hagen

Vill seiersrus i Mjøndalen: – Vi har fightet, stått på og vi er dømt nord og ned av stort sett alle

NEDRE EIKER/OSLO (VG) Sondre Solholm Johansen (24) kastet klærne og Christian Gauseth (35) lovet bånn gass etter at Mjøndalen sikret plassen i Eliteserien.

Mjøndalen samlet seg rundt benken for fem minutter med nervedrama: Tromsø kunne fortsatt sende dem ned på kvalikplass om de scoret. Slik gikk det ikke og da ble jubelen sluppet løs:

Sondre Solholm Johansen tok ansvar da da fløyten gikk i nord – og kastet både overdel, underdel, sokker og sko.

Da han møtte VGs reporter i pressesonen etter kampen, løftet han på jakken og viste frem utstyret som han for anledningen hadde gjemt i en julesokk.

– Vi er en gjeng som bor i Oslo og jeg har sagt hele uken at hvis vi vinner, så skal jeg dra av meg klærne foran fansen. I'm a man of my word, så jeg får bare gjøre som jeg har sagt, forklarer han.

– Det er et skikkelig tørt Vålerenga-lag vi møter, og det er greit å vise hvem som er sjefen, gliser Sondre Solholm Johansen til VG.

– I kveld er håndbrekket av. Vi har spart oss lenge og knapt drukket noe etter sommeren. Mye skal ut i kveld, lite skal på tape, sier Christian Gauseth, før han tar seg en øl fra et lokalt bryggeri i pressesonen.

Han hyllet Mjøndalen-miljøet og årets prestasjon.

– Vi er en gjeng som er mentalt veldig sterk. Vi har ligget under streken veldig lenge. Vi har ligget i gørret der. Du ser hvor vi er, vi er i en bunker fra veldig langt tilbake, beskriver han og ser rundt seg i et slitt garderobeanlegg i Mjøndalenhallen, på den andre siden av veien i forhold til hjemmebanen Consto Arena.

– Vi driver og fighter for å komme oss over på andre siden, få nytt garderobeanlegg og fullført stadion. Vi har hatt kummerlige forhold, men vi har ikke brukt én kalori på det. Vi har fightet, stått på og vi er dømt nord og ned av stort sett alle. Likevel står vi her som eliteserielag i 2020. Det å få jobbe med sånne mennesker er det artigste som finnes, beskriver han.

Eliteserien blir ikke kvitt 35-åringen med det første.

– Klar jeg er klar for det. Har du sett meg spille, eller? Jeg har aldri vært så god som dette. Det er helt drøyt, sier han med et stort glis.

– Det er en lettelse og glede som jeg har vanskelig for å beskrive. Vi har levd med dette presset siden serien startet, og før det også egentlig, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen og kaller de siste åtte-ti kampene «belastende».

– Vi visste at vi hadde en god sjanse mot Vålerenga, som hverken kunne gå opp eller ned, og jeg synes at vi var bedre enn dem i dag, legger han til.

Klubben har planlagt både for nedrykk og Eliteserie-spill neste sesong. Etter en skikkelig fest søndag kveld, begynner planleggingen mot nok ett år i toppen.

– Jeg sa til gutta at dette laget er godt nok til å være Eliteserien. Å spille i OBOS med denne gjengen hadde vært kjedelig, mener Hansen.

