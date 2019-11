UTSATT TIL: Bjørn Inge Utvik og Kristoffer Zachariassen (t.v.) under Sarpsborg 08s borteoppgjør mot Kristiansund. Foto: Terje Pedersen

Slik vil klubbene takle nedrykk: Kutt i 20-millionersklassen i Sarpsborg

Sarpsborg 08 varsler kutt på 15-20 millioner kroner om sesongen ender på verst tenkelig vis. Flere klubber svarer med lønnskutt om fasiten blir nedrykk.

Dermed spøker det for de fineste julegavene i enten Mjøndalen, Sarpsborg, Lillestrøm, Trondheim og Drammen og Tromsø.

De seks Eliteserie-klubbene som står i fare for å rykke ned har sett på hvordan de må planlegge en hverdag i mer anonyme Obosligaen.

– Vår cupfinale er til helgen mot Haugesund. Det kommer til å bli nesten fullt, og vi har hatt 10 prosent publikumsvekst i år. Så klubben, byen og næringslivet står sammen her, fastslår Sarpsborgs daglige leder Espen Engebretsen.

Han sier han nesten kan sette opp budsjett i blinde og beviser det på direkten i telefonsamtalen med VG. Han ramser opp og anslår kjapt hvor og hvordan et nedrykk vil ramme inntektene på Sarpsborg stadion:

– Det blir litt billetter, litt på kiosk og salg av supporterutstyr og medieinntektene. I vårt tilfelle i år, blir det syv-åtte millioner på medieinntekter. Det er tunge penger å ta igjen. Så er det tre-fire millioner i billetter og kanskje 2,5 millioner i kosk. Da har vi vel 12–15 millioner allerede, sier Engebretsen – og anslår totalt et budsjettkutt på et sted mellom 15 og 20 millioner.

Kontroll på lønnskutt

– Det blir en mindre spillerstall, helt sikkert en annerledes stall og en annerledes drift. Men det er farlig å gjøre alle kutt med en gang. Går du ned, men rett opp igjen, kan du ikke ha byttet ut kontinuiteten og kompetansen du har bygget opp. Det har en verdi, sier Sarpsborg-sjefen.

Alle på sport – spillere, trenere, sportssjef og øvrig støtteapparat – må regne med et lønnskutt på 20–25 prosent. Det er nedfelt i kontraktene, ifølge Engebretsen.

– Hvor mye av de rundt 50 millionene dere tjente på Europa League har dere igjen på konto?

– Ikke mye. Vi har investert i stadion og tror det er en god beslutning. Vi har valgt å være ganske tøffe på nedbetalinger istedenfor stor belåning. Europacupeventyret måtte investeres i varige verdier, sier Engebretsen.

Slik ser det ut to runder før slutt Lillestrøm 29 poeng (31-45, -14) Gjenstående kamper: Ranheim (b), Sarpsborg 08 (h) Tromsø 29 poeng (37-55,-18) Gjenstående kamper: Odd (b), Stabæk (h) Sarpsborg 08 28 poeng (29-39, -10) Gjenstående kamper: Haugesund (h), Lillestrøm (b) Mjøndalen 27 poeng (35-48, - 13) Gjenstående kamper: Stabæk (b), Vålerenga (h) Strømsgodset 26 poeng (33-53, -20) Gjenstående kamper: Brann (h), Kristiansund (b) Ranheim 24 poeng (32-51, -19) Gjenstående kamper: Lillestrøm (h), Rosenborg (b)

Hos tabelljumbo Ranheim estimerer daglig leder Frank Lidahl at det kuttes syv-åtte millioner kroner hvis klubben går ned. Lidahl forteller at lønnsreduksjon vil bli en liten del av kuttene. Ellers kan Ranheim justere antall ansatte og størrelsen i spillerstall.

– Vi jobber etter den strategien vi har lagt og ett av punktene der er et reversibelt budsjett ved et eventuelt nedrykk. Vi har lagt føringer for budsjettet og pengebruken i 2019, for vi kan ikke vokse for fort. Vi kan skalere det ned allerede det første året, sier Lidahl til VG.

Før sesongen omtalte VG Ranheims nye «five year plan». I den er hovedmålet å spille i Eliteserien, mens det økonomiske målet er å øke inntektene til 40 millioner kroner. Klubbens lønnstak ble fjernet, og budsjettet ble økt med 10 millioner kroner, til rundt 26 millioner kroner.

Lidahl avviser at et nedrykk vil påvirke den langsiktige planen.

– Vi jobber med fire hovedområder: Vi skal ha best omdømme, ikke bruke mer penger enn vi har, utvikle trønderske fotballspillere og stadig profesjonalisere oss. Det fortsetter vi med. Hovedmålet er å spille i Eliteserien i 2023, men det er ikke nødvendig at vi skal spille der hvert år frem til det, sier han.

– For enhver klubb vil det være utfordrende å rykke ned, og det er forskjellige måter å løse det på. Vi har tenkt tanken en stund, sier Strømsgodset-leder Dag Lindseth Andersen, som forteller at man har jobbet med to ulike scenarier for neste år.

– Vi er nødt til å ta høyde for sånne ting, sier han uten å ville si noe om hvor store kutt klubben må gjennom ved et eventuelt nedrykk.

– Ligger det lønnskutt i kontraktene ved nedrykk?

– Det er litt varierende. Jeg vil ikke si så mye om kontraktene, men vi har mekanismer som gjør at vi kan håndtere et nedrykk, sier Strømsgodset-lederen.

Hos naborivalen Mjøndalen vil også et nedrykk merkes. Egentlig i større grad enn før.

– Vi har satset mye tøffere i år på å klare plassen enn vi har gjort før. Vi har ønsket mer risikovilje og hele tiden investert i stadion vår. Vi ønsker at Mjøndalen skal etablere seg som toppklubb, men det krever økonomi, kompetanse og entusiasme. Du kan miste noe av det med nedrykk, innrømmer avtroppende sportssjef Kenneth Karlsen.

Han anslår 30–35 prosent kutt i et budsjett på 30 millioner. Altså rundt ti millioner, men understreker at det er et grovt anslag.

– Spillerstallen vil i snitt gå ned 30 prosent i lønn, sier Karlsen, som kun har Olivier Occean på utgående kontrakt av de som regnes relativt fast i elleveren. Der blir kontraktssamtaler satt på vent til divisjonsnivået i 2020 er avklart.

Underskudd i Lillestrøm

I Lillestrøm har de foreløpig ikke satt opp et alternativt budsjett. Men på Romerike har de kjempet for å holde Obosligaen unna i over ti år, og sånn sett mener daglig leder i hele den perioden, Robert Lauritsen, at klubben skal ha god kunnskap om hva som skal til.

– Jeg hadde en spådom forrige sesong på rundt ti millioner kroner. Det er nok heller ikke langt unna sannheten nå. Vi er nødt til å ha store grep som klubb dersom vi går ned, og vi er ikke uforberedt, selv om ikke har snakket om det ennå. Det handler om hva vi skal prioritere om vi må bygge på nytt, sier Lauritsen.

Nedrykk vil ikke være den eneste økonomiske utfordringen for LSK. Klubben budsjetterte med et salg av midtbanespiller Ifeanyi Mathew denne sommeren. Rundt 5,5 millioner kunne kommet inn på konto om Mathew hadde sagt ja til kontraktstilbudet fra Rosenborg, men nigerianeren ble istedet sesongen ut på Åråsen.

Det gir garantert røde tall i regnskapet. Mathew vil heller ikke ha samme prisforlangende om noen vil kjøpe ham i januarvinduet.

– Når vi har budsjettert med spillersalg og ikke solgt, er det en konsekvens av det. Det blir et tøft år i år, og et nedrykk vil ikke bidra positivt, sier Lauritsen.

– Ikke brukt ressurser

– Vi har fullt fokus på å overleve i Eliteserien, så vi har ikke brukt mye ressurser på en eventuell tilværelse i 1. divisjon, sier daglig leder Kristian Høydal i Tromsø.

Han forteller at det ligger en lønnsreduksjon i spillerkontraktene ved nedrykk, og at klubben har mange spillere på utgående kontrakter eller kortidsleie, noe som gir fleksibilitet.

Tromsø ønsker å vente til etter sesongen før de går i forhandlinger med spillere om ny kontrakt. Morten Gamst Pedersen er blant dem som ikke har fått forlenget sin avtale ennå. Et nedrykk kan også påvirke hva som skjer med Fitim Azemi. Den VIF-eide spissen har hintet om at han ønsker å bli i Tromsø.

Høydal ønsker ikke å gå inn på hvor mye Tromsø må kutte ved et eventuelt nedrykk som følge av fallende publikums-, sponsor- og medieinntekter.

Publisert: 24.11.19 kl. 16:57

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

