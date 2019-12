GODE VENNER: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola omfavner hverandre under Manchester-derbyet.

Guardiola avslører sannheten bak «flørten» med Solskjær

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Manchester United 1–2) Pep Guardiola (48) reagerte på en kommentar fra Ole Gunnar Solskjær (46). Så ga han rivalen sin en stor klem.

De koselige bildene av Guardiola og Solskjær ved sidelinjen, på stillingen 2–0 til Manchester United i andre omgang av storkampen på Etihad Stadium, har skapt reaksjoner på sosiale medier.

«Guardiola er uenig med noe Solskjær sier, men så tar de hverandre i hendene og ler av det. Guardiola går deretter inn for en klem. Altfor vennlig til å være et derby», skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

«De flørter mer eller mindre», påpeker hans kollega Tyrone Marshall.

På sin pressekonferanse etter 1–2-tapet mot byrivalen forklarer en humørfylt Pep Guardiola hva som skjedde på sidelinjen.

– Det var bare en spøk. Ole klaget på en hands. Da sa jeg til ham: «Ikke klag på hands i dag, vær så snill», sier Guardiola til VG.

Han sikter til at Manchester City ikke fikk straffe for en mulig hands av Fred på tampen av første omgang. Situasjonen ble vurdert av VAR, men de vurderte det ikke som en straffbar handling, noe som fikk Guardiola til å reagere sterkt mot fjerdedommeren.

Han var langt mer vennlig mot Solskjær – og utnyttet også muligheten til å rose sin norske kollega etter kampen.

– Det er fint å ha fotballfolk som Ole, med måten han oppfører seg på under pressekonferanser og måten han er på, sier Guardiola.

Man kan trygt si at kjærligheten er gjensidig. Solskjær lyser opp da VG spør ham om den tilsynelatende store respekten mellom ham og Manchester Citys berømte manager.

– Man er nødt til å ha det gøy når man har disse kampene, sier nordmannen om de hyggelige scenene ved sidelinjen, før han følger opp med en hyllest av Guardiola:

– For meg er han verdens beste trener. Verdens beste manager. Jeg har beundret ham siden han tok over Barcelona. Jeg kan bare gjenta at jeg mener han har ligaens beste lag. De gir oss problemer fra alle vinkler. Han har gjort det med alle lagene sine. Jeg kommer alltid, alltid til å se opp til ham. Jeg har lest bøkene hans, for å si det sånn.

Marcus Rashford og Anthony Martial scoret målene for Manchester United i 2–1-seieren over City lørdag kveld. Nicolas Otamendi sto bak trøstemålet for Pep Guardiolas lag.

Publisert: 07.12.19 kl. 21:59

