Lagerbäck lot ikke «skandale-VM» påvirke avgjørelsen om å fortsette

ULLEVÅL (VG) Lars Lagerbäck (71) vil være norsk landslagssjef om Norge kvalifiserer seg til fotball-VM i Qatar i 2022. Men svensken sier at det kontroversielle vertslandet ikke var i tankene hans før han tok avgjørelsen.

Han er klar på at et eventuelt VM i Qatar blir hans siste som trener. Eller, han «tror det» i alle fall, for han sa det samme både etter Nigeria-jobben i 2010 og Island-jobben i 2016.

– Men jeg prøver å være realistisk, og jeg innser naturligvis at min «pensjonering» nærmer seg. Det er nok sannsynlig at et eventuelt VM i 2022 blir mitt siste, sier han til VG en drøy time etter at det ble kjent at svensken forlenger med NFF.

– Kjedelig

Så drømmescenarioet til en da 74 år gammel Lagerbäck er å runde av karrieren med det som ses på som et av de mest kontroversielle mesterskapene på lang, lang tid. For selv om FIFA-president Gianni Infantino mener Qatar-VM blir «det vakreste VM-et», så er kritikerne mange, og skandalene har fulgt mesterskapet helt siden 22 edsvorne menn bestemte at det skulle legges til den arabiske halvøyen. Ordet «boikott» rumler gjennom fotballverden.

– Det blir spekulativt, sier Lagerbäck til VG om Norge kan følge etter om andre land velger å boikotte mesterskapet.

– Det er tatt en beslutning at om det ikke er FN-boikott, så skal man delta i konkurransen uansett hvor i verden det går. Og det er for så vidt bra, ellers hadde vi hatt veldig mange avgjørelser å ta om «halv-diktaturer» som er i «gråsonen». Det er mange land som er kontroversielle om man ser på verdier vi har i Norge, sier han videre.

Fra et personlig standpunkt er han derimot klar på hva han mener.

– Personlig synes jeg det er kjedelig at det skal gå der. Det stemmer ikke over ens med norske verdier, eller mine verdier, om hvordan det skal fungere i et land.

Likevel sier 71-åringen at det ikke var med i vurderingen om han skulle fortsette som Norge-trener til det mesterskapet.

– Nei, det var det ikke, bekrefter han.

– Hadde vært kanon

Så det er kanskje med litt bismak, om svensken skulle klare å ta det norske fotballandslaget til sitt første verdensmesterskap siden Frankrike i 1998, men målet er uansett klokkeklart:

– Det er å ta Norge til VM. Det hadde vært kanon om jeg fikk avslutte perioden min i Norge på den måten, så etter EM er det absolutt det som er den eneste målsettingen vi jobber mot – å komme oss til VM.

