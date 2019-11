PÅ VEI TILBAKE: Paul Pogba (t.h.) nærmer seg comeback etter et langt skadefravær. Det er gode nyheter for Ole Gunnar Solskjær (t.v.). Foto: Richard Sellers / PA Wire

Solskjær kaller Pogba-retur for «signering i verdensklasse»

NUR-SULTAN (VG) Paul Pogba (26) er tilbake i Manchester etter et langt og veldokumentert USA-besøk for å trene opp ankelen sin. Hans snarlige comeback vil være som et stort spillerkjøp å regne, mener Ole Gunnar Solskjær (46).

Nå nettopp

Lørdag er det to måneder siden sist den franske superstjernen spilte en kamp for Manchester United. Han har slitt med en ankelskade, og fansen har måttet nøye seg med å følge ham gjennom hyppige oppdateringer på sosiale medier fra Dubai og Miami, der han har gjennomført den langvarige restitueringen og opptreningen.

Avbrekket har tidvis skapt kontroverser: I Dubai ble Pogba avbildet med Real Madrid-trener Zinédine Zidane, som har innrømmet at han er stor fan, og i USA har 26-åringen lagt ut klipp av at han spiller basket, noe som har skapt spekulasjoner fra enkelte medier om hvorvidt han egentlig er skadet.

les også United-stjernen slo tilbake: – Folk sier fæle ting

Tirsdag takket Pogba det medisinske teamet i Miami for hjelpen og satte kursen mot Manchester, der han ifølge Solskjær skal intensivere arbeidet for å bli kampklar igjen.

– Vi får se hvor raskt han blir tilgjengelig. Han har ikke hatt muligheten til å spille for oss på lenge, så når vi får ham tilbake, blir det som en ny signering i verdensklasse, en midtbanespiller i verdensklasse. Vi vil ha ham tilbake så fort som mulig, sier Solskjær etter denne tabbekvelden i Kasakhstan:

Det haster. For øyeblikket har Manchester United tre av sine fire vante midtbanespillere ute med skade: Pogba, Scott McTominay og Nemanja Matic. Og fra og med søndag venter tre seriekamper på seks dager – mot Aston Villa, Tottenham og Manchester City. Solskjær svarer kontant «nei» på spørsmål om franskmannen kan bli klar allerede til helgen.

– Mot Tottenham på onsdag, da?

– Jeg kan ikke si det nå, for jeg har ikke vært hjemme og sett ham. Vi må se an formen hans når vi er tilbake og han begynner å trene med oss igjen, sier Solskjær på pressekonferansen i kasakhstanske Nur-Sultan, 5000 kilometer unna Pogba og Manchester.

les også Solskjærs «nykommer» i hardt vær: – Sjokkerende

Solskjær tar Pogba i forsvar etter spørsmål om stjernens aktivitet på sosiale medier i Miami under skadeperioden.

– Alle spillere har lov til å være skadet når de er skadet. Paul jobber hardt for å komme tilbake. Ingen kan tvile på profesjonaliteten hans eller ønsket hans om å spille fotball. Han er en av verdens beste midtbanespiller, og det blir som sagt som å signere en ny spiller før overgangsvinduet åpner. Vi har savnet ham. Det blir en «boost» for oss, sier nordmannen.

Pogba har bare spilt fem seriekamper for klubben denne sesongen.

Manchester United-manageren opplyser også om at Scott McTominay kan være tilbake i spill allerede til søndagens hjemmekamp mot Aston Villa dersom alt går som det skal. 22-åringen var sårt savnet på United-midtbanen i 3–3-kampen mot Sheffield forrige helg.

Publisert: 29.11.19 kl. 11:04

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 13 12 1 0 30 – 11 19 37 2 Leicester City 13 9 2 2 31 – 8 23 29 3 Manchester City 13 9 1 3 37 – 14 23 28 4 Chelsea 13 8 2 3 28 – 19 9 26 5 Wolverhampton Wanderers 13 4 7 2 18 – 16 2 19 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om