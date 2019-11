EUROPA LEAGUE: Kevin De Bruyne i kamp med Shakhtar Donetsks Junior Moraes. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

De Bruyne mener EM-trekningen er «juks»

Lørdag er det trekning av gruppene i det «nye» fotball-EM - med Nations League-opplegget og 12 arrangørbyer. Kevin De Bruyne mener trekningen er juks og fanteri - og får støtte fra mange.

– Det er en skam, sa Manchester City-spilleren til VTM Nieuws etter den siste kvalik-kampen, melder beinsports.com.

Belgias stjernespiller ble bedt om å si hva han mente om trekningen:

– For meg føles dette som juks. Fotball har blitt mer og mer business.

Saken er at den såkalte trekningen lørdag i stor grad er forhåndsbestemt. Og det er også en risiko for at gruppene må trekkes om i april - når Norge og andre land har fått unnagjort Nations League-playoff og avgjort de siste fire EM-plassene.

Derfor vet Belgia allerede at de kommer til å spille i B med Russland og Danmark - og at det fjerde laget blir Finland eller Wales. På grunn av seedingen og de spesielle reglene for vertsnasjonene er dette klart.

Nederlands landslagssjef Ronald Koeman har sagt at han helst ikke vil dra til trekningen.

– Jeg forstår ikke riktig det nye formatet. Jeg har spurt forbundet om jeg i det hele tatt trenger å dra til trekningen, sier han til de nederlandske avisen De Telegraaf.

EM-byene Roma Baku St. Petersburg København Amsterdam Bucuresti Glasgow London München Budapest Dublin Bilbao

Nederland vet allerede at de kommer til å spille i samme gruppe som Ukraina.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson har også kritisert det nye EM-opplegget, og The Times’ fotballekspert Henry Winter skriver i en kommentar torsdag at «de Bruyne har helt rett».

– EM-trekningen er en farse, fastslår Winter - og legger til at EM blir en katastrofe miljømessig med så mange arrangørbyer over hele Europa.

– Det er veldig merkelig om vi skal forholde til noe den 30. november og så noe annet senere, sa Sveriges landslagssjef Janne Andersson til Aftonbladet nylig.

– Når selv vi selv synes dette er rotete, hva synes fotballsupporterne da. Det burde være enkelt og tydelig.

Det er første gang at fotball-EM spilles i 12 arrangørbyer i 12 land. Semifinaler og finale skal spilles på Wembley i London.

PS: Det er også politiske begrensninger i trekningen. Russland og Ukraina kan ikke trekkes sammen. Om Kosovo skulle klare å kvalifisere seg, skal de ikke spille i samme gruppe som Russland, Serbia og Bosnia-Hercegovina.

Publisert: 29.11.19 kl. 17:53

