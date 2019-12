GODT LIKT: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) nyter stor tillit i Manchester Uniteds spillergruppe. Foto: Richard Sellers / PA

United-veteranen hyller Solskjær: – Vi stoler på Ole

MANCHESTER (VG) Det har vært opp- og nedturer siden Ole Gunnar Solskjær (46) tok over som Manchester United-manager, men ifølge andrekeeper Sergio Romero (32) har tilliten til sjefen vært like sterk hele veien.

Den argentinske sisteskansen lyser opp da han endelig får et spørsmål rettet til seg under pressekonferansen på treningsfeltet Carrington onsdag morgen, etter at de seks første minuttene av seansen utelukkende hadde bestått av spørsmål til nordmannen ved hans side.

– Jeg vil svare på spansk, det er enklere for meg, sier Romero på engelsk og skifter språk:

– Jeg husker at jeg som ung gutt i Argentina pleide å se Manchester United-kamper, og Ole var en stor del av det store vinnerlaget. Jeg lærte tidlig hvor viktig rollen hans var, og hvilken stor personlighet han er i denne klubben, sier 32-åringen til VG.

Han kom til Manchester United i 2015, men har bare fått en håndfull kamper for førstelaget, ettersom David de Gea er det soleklare førstevalget i mål. Han har imidlertid en bunnsolid CV med 96 landskamper for Argentina, inkludert den tapte VM-finalen mot Tyskland i 2014.

– Etter at Ole tok over som manager, har vi som spillergruppe hatt total tillit i det han har prøvd å utrette. Han har hatt vår støtte, og vi har jobbet tett sammen for å oppnå målene våre, sier Romero.

– Vi startet bra denne sesongen, så fikk vi en formdupp, men selv under den formduppen har vi alle vært samlet og dratt i samme retning. Vi har vist at vi stoler på Ole, han har vist at han stoler på oss, og vi ønsker alle å gjøre alt til klubbens beste, fullfører den 192 cm høye argentineren.

Han er ikke den eneste United-spilleren som har gitt uttrykk for troppens tillit til Solskjær den siste tiden. Allerede før helgens seier over Manchester City oppfordret stjernen Marcus Rashford til tålmodighet rundt den norske manageren, som nå opplever medvind også i mediene etter seirene over Tottenham og byrivalen i løpet av den siste uken.

– Alle stoler på manageren nå. Vi gjør kanskje ikke det han ber oss om til perfeksjon ennå, men responsen på taktikken hans og treningen hans har vært fenomenal, sier Rashford i et intervju med Gary Lineker.

– Han har en plan. Ikke bare for denne sesongen eller neste kamp, men for flere år. De burde støtte ham. Det siste vi trenger nå, er å bytte manager, sier stjernespissen, som mener hovedforskjellen mellom Solskjær og forgjengeren José Mourinho er at han har større forståelse for spillerne sine utenfor banen.

Manchester United møter AZ Alkmaar i Europa League torsdag kveld klokken 21.00. Kampen vises på TV 2 Sport 1.

Publisert: 11.12.19 kl. 18:56

