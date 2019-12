CUPMESTER: Kristian Thorstvedt (t.h.) jubler for cupgull med Kristoffer Løkberg etter å ha slått Haugesund 1-0 den 8. desember. Foto: Fredrik Hagen

Salzburg-direktør bekrefter Thorstvedt-interesse

SALZBURG/OSLO (VG) Like etter at Stavanger Aftenblad meldte at Vikings Kristian Thorstvedt er høyaktuell for en overgang til RB Salzburg, bekreftet direktør Christoph Freund at de følger med på 20-åringen.

– Vi kjenner til ham, men vi har ikke press på oss til å gjøre noe i dette overgangsvinduet. Vi får se om vi signerer en spiller i vinter eller ikke, sier RB Salzburg-direktøren til TV 2.

Freund har hatt suksess med å hente nordmenn tidligere, men måtte se at sitt Salzburg, med Erling Braut Haaland i front, ikke maktet å overmanne stormakten Liverpool på eget gress. 0-2-tapet betyr at Champions League-eventyret er over for denne gang.

Om Thorstvedt sier Freund følgende til TV 2:

– Han er sterk og har en god mentalitet. Han er en veldig god fotballspiller som også kan score mål. Han er en interessant spiller, og så er han bare 20 år gammel. Han har utviklet seg fint.

KAN FÅ NORSK LAGKOMPIS: Erling Braut Haaland (19) har bøttet inn mål for Salzburg i høst og vinter. Kanskje blir han lagkompis med Kristian Thorstvedt (20) - om klubben kjøper Viking-unggutten og beholder Haaland. Foto: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Uttalelsene faller bare timer etter at Stavanger Aftenblad meldte at Viking-unggutten er høyaktuell for en overgang til klubben.

–Jeg kjenner ikke til det, sier Thorstvedt i en kommentar til VG.

Lokalavisen skriver at den er kjent med at den østerrikske storklubben Salzburg er den mest spennende klubben som har kommet med en konkret forespørsel og henvendelse til Viking, og at agent Jim Solbakken er i Salzburg for å diskutere en mulig overgang. VG vet at Solbakken var til stede på Red Bull Arena i forbindelse med lagets kamp mot Liverpool tirsdag kveld.

Daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen, bekrefter at det er interesse rundt 20-åringen som har en prislapp på omkring ti millioner kroner, men vil ikke kommentere konkrete klubbnavn. Samtidig sier han at det ikke er kommet et konkret bud.

Publisert: 10.12.19 kl. 23:37

