Stabæk-sjef med dommersalve: – Totalt uakseptabelt

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 3–2) Stabæk-leiren følte seg snytt etter at Rosenborg fikk tildelt straffespark av dommer Tor Harald Hagen.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

– Det er ganske utrolig at det blir straffe. Jeg går ut for å bokse, men jeg merker at jeg bommer på ballen. Da rygger jeg tilbake, men så hører jeg at noen roper at ballen faller ned. Jeg går ut og forsøker å blokkere ballen, og er bevisst på ikke å lage straffe. Da ramler Even Hovland inn i meg, og et par sekunder etter faller han. Der og da kjentes det ekstremt billig ut, sier en oppgitt Marcus Sandberg om til VG.

Det er ikke første gang denne sesongen Stabæk er misfornøyd med Hagen denne sesongen. Kaptein Vadim Demidov mente Hagen hadde en arrogant tone etter kampen mot Ranheim i juni. I juli ble trener Jan Jönsson utvist i Brann-tapet.

Se høydepunktene fra Lerkendal her:

– Totalt uakseptabelt

– Det er totalt uakseptabelt. Jeg håper ikke den dommeren settes opp på flere Stabæk-kamper, sier Inge André Olsen, Stabæks sportssjef, til Eurosport.

Dommersjef Terje Hauge har ikke besvart VGs henvendelser lørdag. Dommer Tor Harald Hagen selv sier han ikke vil kommentere Olsens utsagn om å dømme Stabæk-kamper.

les også Horneland refset sine egne etter seier: – Det er for lite stolthet

Olsen mener straffesituasjonen ødela kampen for Stabæk.

– Jeg synes nivået på dømmingen er for dårlig, sier Olsen.

Innbytter Pål André Hellands påfølgende scoring viste seg å bli seiersmålet i 3–2-kampen. Stabæk reduserte kort tid etter straffemålet, men utligningen kom ikke.

– Helt fryktelig!

– At jeg fikk gult kort i tillegg…Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er helt fryktelig, sier keeperen.

– Jeg er ikke enig med dommeren. For meg var det ikke i nærheten av å være straffe. Det irriterer meg. Det er bittert. Jeg forstår godt at spillerne er frustrerte i garderoben, sier Stabæk-trener Jan Jönsson.

Rosenborg-trener Eirik Horneland er enig med trenerkollegaen.

– Jeg har bare sett den på lang avstand, men det så ikke ut som straffe for meg, men sånn er det; that’s football.

Angrende dommer

Dommer Tom Harald Hagen var blant de siste aktørene som forlot Lerkendal stadion. Da dommerkvartetten endelig kom ut av dommergarderoben, hadde både drosje og journalister ventet lenge.

De ble møtt av en selvkritisk dommer.

– Ute på banen var min vurdering at keeperen hoppet inn i spilleren. Jeg vurderte det til direkte frispark, og dermed straffespark, sier Hagen til VG.

– Og nå som du har sett situasjonen på nytt?

DOMMER: Tom Harald Hagen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Nå har jeg sett situasjonen på en liten mobil, og da opplever jeg situasjonen litt annerledes. På banen syntes jeg det så ut som frispark, men nå syns jeg det ser ut som en grei duell. Så hadde jeg sett den sånn om igjen da, så hadde jeg ikke dømt straffe.

– Aktualiserer denne situasjonen en norsk VAR-debatt?

– Det vet ikke jeg noe om, men dommerne har sagt at vi er positive til å prøve nye hjelpemidler. Vi tar imot det, men vi har ikke noe med det å gjøre.

Publisert: 24.08.19 kl. 21:44

