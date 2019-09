OPTIMIST: Niklas Castro og Aalesund møter Viking i kvartfinalen i NM torsdag kveld. - Cupfinale er stort, mener AaFKs toppscorer denne sesongen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Castro gråter ingen tårer for VIF-problemene

ÅLESUND (VG) Niklas Castro (23) er blitt en hit i Aalesund, en klubb som knapt vet hvordan fotballkamper tapes. Samtidig sliter gamleklubben hans, Vålerenga. Det syns Castro bare er fint.

– Det gjør meg ingen ting at de sliter, sier Niklas Castro der vi sitter inne på Color Line stadion dagen før Aalesund skal møte Viking i kvartfinalen. En treningsøkt, lukket for media, er akkurat gjennomført. Castro er blid. Han trives i Aalesund, det stikk motsatte av hva han gjorde i Vålerenga, der han spilte fram til 2017.

– Jeg heia lenge på Vålerenga. Det gjør jeg ikke så ofte nå, sier Castro til VG

– Hva gikk egentlig galt i Vålerenga?

– Hele opplegget ble feil for meg, etter trener-skiftet.

– Hvordan?

– Under Ronny Deila følte jeg meg ikke som en del av laget, jeg følte meg til slutt ikke velkommen, sier Niklas Castro - som spilte i klubben siden han var veldig ung. i 2016 fikk han fire kamper fra start, og fem som innbytter, til sammen 365 minutter. Så var det slutt.

– Følte du at du ikke fikk mange nok sjanser?

– Ja, og det er vrient når trenerne ikke har tro på deg.

– Kunne du gjort noe annerledes selv også?

– Ja, det er klart, det kunne jeg nok helt sikkert. Men jeg var ung, og selvtilliten forsvant, sier Castro.

Han dro på prøvespill til Ullensaker/Kisa, men det «passet ikke meg», som Casto selv ordlegger det. Redningen, hvis vi kan kalle det dét, ble Kongsvinger.

Castro strålte i kampen mot Notodden:

– Agenten min, Stein Hoff, som har hjulpet meg hele tiden, kom opp med Kongsvinger. Det passet mye bedre. Der fikk jeg spille, og jeg følte at selvtilliten kom tilbake - og jeg fikk vist noe av det jeg kan.

– Hvordan dukket Aalesund opp?

– Jeg spilte jo mot dem i fjor ... og jeg fikk høre at Lars Bohinen ville ha meg ... da var det liten tvil: Det er ikke ofte en så profilert og flink trener ønsker deg. Så da ble det Aalesund, og nå føler jeg at jeg får vist mer og mer av det jeg kan, sier Castro - som er klubbens toppscorer i serien med 12 mål på 18 kamper, de fleste av kampene fra en indreløper-posisjon.

– Jeg er veldig fornøyd med det, sier Castro om antall mål denne sesongen. Han mener han har enda mer inne.

– Hva er dine største styrker, hva er det du kan vise fram når du er i form?

– Underholde - og score mål. Det er nok de to tingene jeg er best på, hvis jeg år ut hele registeret mitt. Målet er å få vist det i Aalesund, her jeg trives godt. Det har egentlig vært godt å komme vekk fra Oslo, sier Niklas Castro.

Nå handler det om opprykk, som virker ganske så sikkert - og cupen. Viking på Color Line stadion torsdag kveld, i kvartfinalen.

– Jeg vant cupen som G-16-spiller, så jeg vet hvor morsomme disse cup-eventyrene kan være. Fullsatt Ullevaal og cupfinale i år, dét hadde vært gøy det, sier Aalesunds toppscorer før kvartfinalen.

