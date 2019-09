ALVORLIG: Sebastian (21) måtte sy sting i leppa og knuste to tenner da han ble slått ned på fotballbanen. Foto: PRIVAT

Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

Sebastian (21) ble offer for én av de alvorlige voldshendelsene NFF har dømt fotballspillere for siden 2010.

I 2017 spiller Sebastian en fjerdedivisjonskamp mot et annet lag fra området han bor. De har spilt en stund av andre omgang når den da 19 år gamle midtstopperen er i en duell oppe ved det andre lagets cornerflagg.

Sebastian går tøft inn i duellen, og dommeren gir motstanderen frispark. Så, før han vet ordet av det, får han motstanderens knyttneve i ansiktet. Etter det er det svart.

– Noen sier han slo meg to ganger, mens andre sier han slo meg én. Jeg vet ikke hva som stemmer. Jeg svimte av etter det første slaget, forteller Sebastian til VG.

Når han kommer til bevissthet, blir han kjørt til legevakta. Der må han sy noen sting i leppa, og det blir slått fast at slaget knuste to tenner.

103 hendelser

Sebastians motspiller fikk direkte rødt kort. Senere bestemte doms- og sanksjonsutvalget til Norges Fotballforbund (NFF) å utestenge spilleren fra både kamp og trening i ni måneder.

Sebastian er ikke alene om å ha opplevd vold på fotballbanen. En VG-gjennomgang viser at han ble utsatt for én av totalt 78 voldssaker det nevnte utvalget har dømt noen i siden 2010. I tillegg har utvalget felt dom i 25 trusselhendelser i den samme perioden.

39 av disse hendelsene har vært i Oslo. Også når man tar høyde for at det er langt flere lag i Oslo Fotballkrets enn i de andre kretsene i Norge troner hovedstaden på topp i den uheldige statistikken.

Les om klubben som trakk seg fra Oslo fotballkrets på grunn av voldshendelsene og hvordan kretsen selv kommenterer tallene i denne saken.

Slått i bakken

En av de som har fått oppleve vold på fotballbanen i Oslo fotballkrets, er Stein Arild (25). I 2016 var han kaptein for sin klubbs andrelag i åttendedivisjon da de spilte en bortekamp i Oslo.

– Det er en kamp der vi har med en del unggutter. Det har vært en del stygge taklinger og dårlig stemning allerede, og jeg har sagt til treneren at det vi kanskje burde ta ut noen av de yngste for å skjerme dem, forteller Stein Arild til VG om opptakten til hendelsen.

Han beskriver videre at en av klubbens unggutter blir taklet stygt på midten.

– Jeg løper bort for å si «hva i alle dager er det du driver med», men omtrent før jeg rekker å si ferdig den setningen får jeg et slag i ansiktet.

Stein Arild går i bakken av slaget. Motspilleren får direkte rødt kort og blir senere utestengt av NFF i åtte måneder fra trening og kamp.

Se selv hva de 103 ulike volds- og trusselhendelsene som har blitt meldt inn gjaldt i listen under:

Mistet fotballgleden

Begge de to voldsofrene er enige om at fotball er en idrett med mye følelser og temperatur, men at hendelsene som de har opplevd kan ha svært alvorlige konsekvenser.

– Det hører jo ikke hjemme på en fotballbane i det hele tatt. Når du først har opplevd noe sånt, så glemmer du det ikke med det første, sier Sebastian.

Han forteller at han mistet lysten til å spille fotball etter hendelsen. Men etter en pause på godt over et år var han tilbake på banen for klubben sin denne sommeren.

Stein Arild på sin side er særlig bekymret for yngre spillere.

– Foreldre skal ikke være redde for å sende ungene sine på fotballkamp, sier han.

Publisert: 24.09.19 kl. 06:20