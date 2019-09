RÅDGIVER: Hege Jørgensen (t.h) og Toppfotball Kvinner har engasjert Per Mathias Høgmo ut året for å jobbe blant annet med agentproblematikken. Foto: NTB Scanpix/Helge Mikalsen, VG

Tar grep om agentproblematikk i kvinnefotballen: – Noen «cowboyer»

Toppserieklubbene opplever utfordringer med økt agentvirksomhet rundt deres spillere. Nå tar Toppfotball Kvinner grep for å håndtere utfordringene og rådfører seg med tidligere landslagssjef Per Mathias Høgmo (59).

På Toppfotball Kvinners medlemsmøte i Bergen for to uker siden var agentvirksomhet et viktig tema på agendaen.

– Vi ser en økning i antallet agenter og at de jobber mer intensivt inn mot spillerne. Da dukker det opp en del nye problemstillinger som klubbene må være forberedt på, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, til VG.

Jørgensen forteller at flere klubber opplever den økende agentvirksomheten som utfordrende fordi det er en ny situasjon og får støtte av styreleder i Sandviken Pål Hansen.

– Det er behov for kunnskap og informasjon om dette. Kvinnefotballen er i en profesjonaliseringsfase og vi har alle noe å lære her, sier Hansen til VG.

Fotballagent Nils Christiansen, som representerer blant andre Guro Reiten, Stine Hovland og Cecilie Kvamme, opplever samarbeidet med norske toppklubber som godt.

– De vil det beste for sine spillere og for klubben sin. Men jeg forstår at de blir frustrerte når de mister viktige spillere. I sommer representerte jeg flere spillere som reiste til utlandet og da er det forståelig at den norske klubben kan bli frustrert og irritert på meg, men jeg setter spillernes ønske først, sier Christiansen til VG.

Det er nå satt ned et utvalg på tvers av toppklubbene i kvinnefotballen som skal jobbe med agentproblematikken.

– Vi ønsker blant annet se på om vi kan spille inn forslag til reguleringer i agentreglementet til NFF. Akkurat nå kan hvem som helst rusle inn fra gaten, betale et mindre gebyr i året og drive agentvirksomhet, sier kvinnefotballederen.

Utvalget rådfører seg tett med blant annet Norsk Toppfotball (interesseorganisasjonen på herresiden) og andre med kompetanse på området – blant andre tidligere landslagssjef Per Mathias Høgmo, som er engasjert ut året i en deltidsstilling hos Toppfotball Kvinner.

– På møtet stilte han oss spørsmål om hva vi ønsket og hvilke endringer i regelverket vi mente burde gjøres, sier Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk Kvinner, til VG.

– Jeg mente det burde koste mer å registrere seg og at man i tillegg får en frivillig lisensiering, som et slags kvalitetsstempel. Ta en prøve, vis at du kan sakene dine.

Foretrekker agenter fremfor mamma og pappa

I dag koster det 2000 kroner i året å være registrert som spillerformidler (tidligere agent) hos NFF og det er ingen krav til lisens.

Lisenskravet falt bort etter en endring av regelverket i 2015 og nå kan i praksis hvem som helst registrere seg som «spillerformidler».

Vålerenga-trener Monica Knudsen uttrykte sin kritikk mot systemet på Twitter i slutten av august:

– Den twitter-meldingen var nok et uttrykk for frustrasjonen, men vi kan ikke dra alle agenter over en kam, sier Jørgensen.

– Agenter må vi forholde oss til om vi vil eller ikke. Gode agenter som forstår sin rolle i systemet kan være bra for fotballen, men det har vært viktig for oss å sette dette på agendaen.

Jansen ser i utgangspunktet positivt på agentenes inntog i kvinnefotballen.

– Tidligere har foreldrene ofte representert spillerne. Jeg foretrekker en agent fremfor mamma og pappa. Forhandlingene blir proffere og ryddigere, sier Jansen til VG.

– Men det er noen agenter som ikke har skjønt tegningen. Det er noen «cowboyer» som ikke jobber for spillerens beste. Noen agenter vil jeg helst ikke ha noe med å gjøre, sier Stabæk-lederen.

Fotballagent Nils Christiansen svarer følgende på Jansens utspill om «cowboy-agenter» i norsk kvinnefotball:

– De agentene som har tenkt til å være i bransjen lenge, kan ikke oppføre seg på den måten. De som ikke setter spillerne først, lever ikke lenge i denne bransjen, sier han.

– Jeg har jobbet med dette siden 2011 og pleier å si at det finnes gode og dårlige agenter, gode og dårlige sportssjefer og gode og dårlige trenere.

