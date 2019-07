FRITTALENDE: Daouda Bamba, her etter 1–0-seieren over Lillestrøm forrige helg, var veldig ærlig da han ble intervjuet av Eurosport i «Før Runden». Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Tidligere mediesjef ut mot Brann-spillere

MOLDE/OSLO (VG) Først Gilbert Koomson, så Daouda Bamba. Branns tidligere mediesjef, Gorm Natlandsmyr, er ikke imponert over Brann-spillernes utspill i media.

Halvannen uke etter at Gilbert Koomson overfor BT uttalte seg kritisk til trener Lars Arne Nilsens disponeringer, sa lagkamerat Daouda Bamba at spillerne var «hjernevasket» i et intervju med Eurosport.

Gorm Natlandsmyr, sier at han er «overrasket» over uttalelsene til Brann-spillerne.

– Jeg tror kritikken som er fremkommet i media både fra Koomson og Bamba først og fremst er uttrykk for frustrasjon over dårlige prestasjoner. Hvis det løsner spillemessig utover sommeren vil kritikken stilne dersom samholdet internt er så sterkt som det bør være, skriver Natlandsmyr, i en SMS til VG.

TIDLIGERE SJEF: Branns tidligere mediesjef Gorm Notlandsmyr til venstre. Her fra 2018 i forbindelse med VG-lupen besøk i 2018. Til høyre Atle Nielsen og Gunnar Staalesen. Foto: Paul Sigve Amundsen / Frilans

Koomson ble vraket fra troppen i den påfølgende cupkampen mot Sogndal, mens Bamba ikke var med mot Molde sist helg.

– Jeg er overrasket over at spillerne plutselig kjører sololøp med negative utspill. Jeg forventer at noen tar grep og samkjører kommunikasjonen fra trener og spillere, slik at Brann igjen kan fremstå som en samstemt klubb, sier Natlandsmyr.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Bamba over flere dager, tross gjentatte forsøk. Koomson ønsket ikke å uttale seg på telefon til VG. Mediesjef i Brann, Janne Håland, skriver i en SMS at klubben har avsluttet saken internt, og ikke har mer å tilføye.

Natlandsmyr, som nå er daglig leder i Åsane Fotball, sluttet i jobben som Branns mediesjef i mai etter tolv år i klubben, og forstår lite av Bambas kritikk.

– Suksessen etter opprykket var tuftet på defensiv trygghet med Sivert Heltne Nilsen som anker. Den tut-og-kjør-fotballen Daouda Bamba vil spille gir neppe Brann noe mesterskap.

Det sier Natlandsmyr etter at Bamba uttalte følgende om Lars Arne Nilsen og Branns fotballfilosofi:

– Forrige kamp (cuptapet mot Ranheim, jou.anm) gjør meg ikke positiv for fremtiden. Vi tapte 4–0 og skapte én sjanse. I dag snakket vi om at vi må bli bedre i forsvar. Treneren er en vinner. Det er bedre for ham å vinne 1–0 enn 4–3, men for en spiss er det bedre å vinne 4–3, sa Brann-spissen til Eurosport i dette intervjuet:

– Det er uansett trenerens jobb å beslutte spillestil og taktiske disposisjoner, og hverken Bamba eller andre bør bruke media til å uttrykke sin uenighet. Det fører neppe til annet enn uro, mener Natlandsmyr.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim synes Bamba ikke gjør noe feil i Eurosport-intervjuet.

Etter 1–1 borte mot Molde søndag fortalte Lars Arne Nilsen litt om håndteringen av saken.

– Jeg må selvfølgelig høre med guttene når dette kommer å se om dette stemmer. Jeg har pratet med nesten alle, og jeg fikk svar på banen og av dem. Bamba får jeg prate med når jeg kommer hjem, sier Nilsen.

Han bekrefter at han har pratet med Bamba om intervjuet, og forklarer hvorfor han ikke tok med ivorianeren til Molde-kampen.

– Selvfølgelig. Jeg snakket med ham i går (lørdag). Han fremstår ydmyk i forhold til sin egen prestasjon, men også veldig frustrert. Derfor ville jeg ikke ta ham med. Jeg følte ikke han var klar for å ta på seg Brann-drakten i dag, sier Nilsen og legger til:

– Vi skal jobbe mer med dette senere. Jeg vil se om det han sier, er det han faktisk mener.

Brann-spiller Veton Berisha mener lagkamerat Bamba ikke burde uttalt seg som han gjorde.

– Kritikken Lars Arne har fått har ikke vært greit. Har spillere meninger skal det komme til gruppen eller direkte til treneren, så vi kan ta det opp. Det er ikke slik vi oppfører oss som fotballspillere, sa Berisha til Eurosport.

