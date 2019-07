Brasil-kapteinen kan gå gratis – sjekk denne «Bosman-elleveren»

Dani Alves (36) står uten kontrakt og kan fritt forhandle med de han måtte ønske. Og høyrebacken er i celebert selskap denne sommeren.

For det mangler nemlig ikke på profilerte spillere som kan gå gratis til andre klubber i sommer.

Også den tidligere lagkameraten Gianluigi Buffon (41) er klubbløs for øyeblikket.

Og selv om de to nevnte nærmer seg 80 år til sammen, er det nok flere klubber som følger med på situasjonen til eks-PSG-duoen.

Vi har samlet en liten oversikt over hvilke spillere som kan hentes gratis denne sommeren, og satt det sammen til en subjektiv «drømmeellever».

Keeper: Gianluigi Buffon

Den nevnte italienske målvakten tar selvsagt plassen mellom stengene.

For klubber i keeperkrise kan klubbveteranen være et trygt valg inn i 2019/20-sesongen.

Det spørs nok om drømmen om å vinne Champions League er tapt for Buffon, men han tar i hvert fall plassen i denne elleveren foran keepere som Adrián og Guillermo Ochoa.

Høyreback: Dani Alves

Konkurransen på høyrebacken er om mulig enda tøffere.

Dani Alves har i lang tid vært en av de beste høyrebackene i verden, men begynner å merke alderen på kroppen.

Brasil-kapteinen får tøff konkurranse fra den spanske høyrebacken Juanfran, mens Danny Simpson i beste fall blir et tredjevalg her.

Midtstopper: Gary Cahill

Det ble ingen spesielt lykkelig slutt på Chelsea-karrieren til Gary Cahill (33), og Sarris behandling av midtstopperen skapte ifølge The Telegraph irritasjon blant støtteapparatet til Chelsea.

Det ble et bittert farvel for Cahill, som ikke var nådig i sin kritikk av Sarri, men han er i hvert fall inne på dette laget.

Midtstopper: Neven Subotic

Også 30-åringen Neven Subotic har muligens lagt sine beste år bak seg, men i dette selskapet er han nesten som en ungfole å regne så langt.

Den tidligere Borussia Dortmund-spilleren kom til franske Saint-Étienne i januar 2018, og fullførte denne sommeren sin 18 måneder lange kontrakt.

Den tidligere Girona-stopperen Jonás Ramalho er en annen stopperkandidat, mens eks-PSV-spiller Daniel Schwaab ikke forlenget kontrakten fordi han ønsker å returnere til Tyskland.

Venstreback: Filipe Luis

Han har rukket å bli 33 år nå, Filipe Luis. Det ble 113 seriekamper på venstrebacken etter returen fra Chelsea, før kontrakten med Atlético Madrid gikk ut i sommer.

Det er faktisk en rekke venstrebacker som står uten kontrakt.

Alberto Moreno, Milad Mohammadi, Natanael og Loris Benito er ifølge Transfermarkt de med høyest markedsverdi.

Førstnevnte fikk ikke tillit hos denne mannen:

Høyrekant: Arjen Robben

Selvsagt skal nederlenderen med på denne listen. Han har riktignok rukket å bli 35 år, men vi ser gjerne noen flere sesonger med den tidligere Bayern-spilleren.

Andre høyrevinger som kan være attraktive på markedet er Lazar Markovic (25), Markel Susaeta (29) og Keisuke Honda (33). Og da er nok sikkert også noen glemt.

Robben leverte i avskjedskampen – det samme gjorde Ribéry:

Sentral midtbane: Ander Herrera

Mange Manchester United-fans lot seg hisse opp av at Ander Herrera (29) forlot klubben gratis denne sommeren.

Kanskje er det litt overraskende at han to dager etter at kontrakten utløp fortsatt ikke har annonsert noen ny klubb, men det kommer vel så fort han returnerer fra ferie i Colombia.

Herrera er nok en av de aller mest attraktive spillerne på Bosman-markedet.

Her ble Herrera helten:

Sentral midtbane: Héctor Herrera

Navnebroren fra Mexico er like gammel som sin baskiske midtbanepartner. Den tidligere Porto-spilleren var attraktiv etter et godt VM for Mexico, og flere klubber vurderer nok midtbaneterrieren.

Av andre spillere i denne kategorien finner vi Leroy Fer (29), Mohamed Diamé (32) og Claudio Marchisio (33), blant annet.

Venstrekant: Yacine Brahimi

I denne kategorien er nok for eksempel Franck Ribéry (36) et større navn, men den driblesterke eks-Porto-spilleren Yacine Brahimi (29) er nok likevel et enda hetere objekt på overgangsmarkedet.

Han har allerede blitt koblet til Arsenal, så gjenstår det å se hvem som plukker opp 29-åringen.

Bakary Sako (31) er en annen gratisspiller som kan bekle en venstrekant, men han når ikke opp i dette selskapet.

Her har vi gravd frem noe gammelt gull fra Brahimi:

Offensiv midtbane: Hatem Ben Arfa

Man sitter gjerne med en følelse av at 32-åringen med det fantastiske balltalentet aldri fikk ut det vanvittige potensialet sitt.

Nå står han nok en gang uten kontrakt, men vi får nesten håpe at vi får se Ben Arfa stråle i en ny klubb.

Får konkurranse fra blant andre Samir Nasri (32) og Mauricio Pereyra (29) i denne posisjonen.

Spiss: Mario Balotelli

Fordi det er så mange attraktive spillere på midtbanen ender vi opp med et luksusproblem på topp.

Daniel Sturridge (29) hadde kanskje gjort seg fortjent til en plass her, men vi velger å lande på den 28 år gamle kultfiguren fra Italia.

Danny Welbeck (28), Andy Carroll (30) og Wilfried Bony (30) er andre spisser som muligens har noen år igjen på toppnivå.

Det samme er Fernando Llorente (34), Shinji Okazaki (33), Abel Hernández (28) og Laurent Depoitre (30).

Publisert: 02.07.19 kl. 14:54

