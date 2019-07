SNYTT FOR STRAFFE?: Martin Samuelsen gikk i bakken etter 62 minutter på SR-Bank Arena, men fikk aldri straffespark. Det skulle han kanskje ha hatt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Grindhaug om straffesituasjon: – Man trenger ikke være professor for å se det

(Viking - Haugesund 0–0) Det ble ingen scoringer mellom Viking og Haugesund, og dermed delte vestlandsklubbene på poengene. Etter kampen er det en straffesituasjon som er det store samtaleemne.

I kampens 62. minutt ropte bortesvingen på SR-Bank Arena på straffespark. Martin Samuelsen passerte først to mann, før han gikk ned i 16-meteren. Det så umiddelbart ut som et straffespark, men de første kameravinklene på reprisen viste muligens noe annet. Siste reprisen på situasjonen viste imidlertid en klokkeklar kontakt mellom Rolf-Daniel Vikstøl og Samuelsen. Det var imidlertid vanskelig for dommer Espen Eskås å se fra hans posisjon.

– Man trenger ikke være professor for å se det, forteller FKH-trener Jostein Grindhaug til Eurosport etter kampslutt om straffesituasjonen.

Spilleren selv er også klar på at han skulle hatt straffespark.

– Jeg får ballen fint gjennom, men så er det to spillere som lager en blokk. Jeg føler jeg blir tatt, og mener det er en obstruksjon, er Samuelsen klar på.

– Hadde gjort hjemmeleksen sin

Det endte målløst i kampen mellom Viking og Haugesund etter en høyintens og sjansefattig kamp på SR-Bank Arena.

– Jeg synes vi gjør en bra bortekamp. Det er ikke akkurat FKH dette her, men vi spiller bra fotball, og viser vi kan spille en annen fotball enn det folk forbinder oss med, forteller Fredrik Pallesen Knudsen.

I vestlandsderbyet mellom Viking og Haugesund kom bortelaget ut i en overraskende 4–3–3-formasjon. Det virket ikke Viking forberedt på, og Haugesund skapte et par halvsjanser tidlig i oppgjøret.

Bjarne Berntsen mener det var fortjent med uavgjort i fredagens kamp. Han skryter også av måten bortelaget angrep kampen på.

– Det var et veldig tøft lokaloppgjør. Haugesund hadde gjort hjemmeleksen sin godt, og tok oss ut på det vi er gode på, sier Viking-treneren.

Viking kom derimot mer med utover i første omgang, og fikk etter hvert skapt noen små-farligheter selv. De største sjansene lot derimot vente på seg, for til pause sto det målløst på SR-Bank Arena.

Den andre omgangen var mye lik den første i Stavanger. Det bølget mye frem og tilbake, og de virkelig store sjansene uteble. En spiller som skapte mye ubalanse bakover i banen for Haugesund var Vikings kaptein Zlatko Tripic som ofte førte ball i høy hastighet mot mål. Tripic kom til et par avslutninger, hvor et par av de var nære mål, men det ville seg ikke for Vikings nummer 11.

Dermed forblir Viking over Haugesund på tabellen med to poeng mer enn rivalen.

