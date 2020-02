STORE UTSKIFTNINGER: Nyansatt Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo gjør endringer i støtteapparatet. Foto: Jan Kåre Ness, Scanpix

Ny VIF-assistent ferdig i klubben

For to uker siden ble det klart at Haakon Lunov ga seg som Vålerenga-assistent, etter trener Dag-Eilev Fagermos ankomst. Nå er også kollega Johannes Moesgaard ferdig i klubben.

Lunov og Moesgaard dannet assistentduoen til tidligere hovedtrener Ronny Deila. Etter at Dag-Eilev Fagermo ble ansatt som ny Vålerenga-sjef, har det blitt gjort store rokeringer i støtteapparatet.

Først ga Lunov seg. Deretter ble Kenneth Dokken hentet inn som ny assistent.

Klubben bekrefter på sine nettsider torsdag formiddag at Johannes Moegaard er ferdig i klubben etter 14 år.

– Det er trist å forlate en klubb man er blitt så glad i, men dette er en del av fotballivet. Jeg har hatt fantastiske år og blitt glad i mange mennesker i klubben. Nå handler det om å se etter nye muligheter, og kanskje dukker jeg også opp på Valle igjen i fremtiden, sier Johannes Moesgaard til Vålerengas nettsider.

Det har ikke lyktes VG å få tak i Moesgaard eller sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen.

VIF-TRIO: Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen, trener Dag-Eilev Fagermo og styreleder Thomas Baardseng under presentasjonen av Fagermo som klubbens nye hovedtrener. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

