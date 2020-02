NY MATCH VENTER: Erling Braut Haalands Borussia Dortmund møter Freiburg lørdag ettermiddag. Her er nordmannen i aksjon mot PSG i Champions League. Foto: EPA

Dortmund-sjefen hemmelighetsfull før lørdagens kamp

Erling Braut Haaland (19) var tirsdag ikke å se på Borussia Dortmund-økten som var åpen for presse og supportere. Trener Lucien Favre (62) vil ikke røpe noe om laguttaket til matchen mot Freiburg.

– Det er én til to spillere som ikke har trent denne uken. Vi får se hvem som spiller, sier Favre på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han vil ikke avsløre navnene på spillerne som har vært satt ut av spill. Dortmund har vunnet de tre siste kampene, inkludert Champions League-oppgjøret mot Paris Saint-Germain. Nå venter en ny match i jakten på Bundesliga-tittelen.

– Om vi vil spille med det samme laget eller rullere, vet jeg ikke enda. Vi har Borussia Mönchengladbach, Paris og Schalke i løpet av en uke snart. Så vi må allerede begynne å tenke på det, sier Favre.

Her kan du se Haaland score sitt 12. mål for Dortmund mot Werder Bremen forrige helg:

Usikker på Haaland

Alfie Haaland skriver i en SMS til VG at han ikke vil kommentere den type informasjon rundt sønnen.

Det gjør derimot Sebastian Wessling. Funke Sport-reporteren var til stede på pressekonferansen i Dortmund. Han hevder å vite at Haaland ikke nødvendigvis spiller matchen mot Freiburg på Signal Iduna Park lørdag klokken 15.30.

– Han er usikker til kampen, sier Wessling til VG.

Den tyske reporteren utdyper med at Haaland angivelig har slitt med mageproblemer og derfor ikke trent. Han forklarer Dortmunds hemmelighold med at de ikke vil røpe noe som helst til motstander Freiburg.

– Dortmund vil åpenbart ikke vise alle kortene til Freiburg. For det vil utgjøre en enorm forskjell om Haaland kan spille eller ikke. Det er derfor Dortmund forsøker å unngå emnet.

VG får samtidig opplyst fra informert hold at Haaland trolig vil være frisk og tilgjengelig for kampen, men at Favre vil gjøre en vurdering basert på totalbelastningen og det kommende kampprogrammet.

HEMMELIGHETSFULL: Dortmund-trener Lucien Favre på pressekonferanse. Foto: DPA

Målmaskin

Hvis Haaland ikke skulle spille mot Freiburg, vil det være en vanskelig mann å erstatte for Favre. Nordmannen har banket inn vanvittige 12 mål på sine åtte første opptredener for klubben.

– Vi vet at de kan være farlige. De siste gangene har det vært jevnt. Freiburg er et spillende lag som ofte utfordrer på kantene. De tapte hjemme sist kamp, men vi kan ikke la oss lure av det, sier Favre.

Dortmund ligger på 3. plass i Bundesliga – fire poeng bak Bayern München som topper tabellen. I den intense tittelkampen fikk serielederen en utfordring denne uken, da det ble kjent at toppscorer Robert Lewandowski vil være ute i rundt en måned.

– Det er leit for Lewandowski og det er leit for München, men jeg har andre ting å tenke på, sier Favre, som er tydelig på at det er tre poeng som gjelder for Dortmund mot Freiburg lørdag ettermiddag.

SCORET SIST: Erling Braut Haaland avbildet under 2–0-seieren over Werder Bremen forrige lørdag på Weserstadion. Foto: Patrik Stollarz

Publisert: 27.02.20 kl. 15:01

