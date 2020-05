RESERVE: Molde-trener Erling Moe og Vegard Forren på innbytterbenken i forbindelse med Europa League-kampen mot Aris på Aker Stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Forren-advokater ut mot Molde: – Har ikke gjort noe for å hjelpe ham

Mandag sto Vegard Forren (32) frem og snakket om egne gamblingproblemer. Advokatene hans mener at klubben ikke har tatt godt nok vare på spilleren siden de første møtene i vinter.

Nå nettopp

Ifølge advokat Odd Arne Nilsen fant partenes første møte sted i mars.

– Da oppfattet han at klubben og han sammen skulle ta tak i spillproblemene og rydde opp. Klubben ba Vegard om å beklage overfor spillergruppen, samt få hjelp med sine spillproblem fra fagfolk. Dette er gjort, og det er Vegard som selv har tatt tak. Klubben har ikke gjort noe for å hjelpe ham med spillavhengigheten, sier advokaten.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Bakgrunn: Vegard Forren står frem med gamblingproblemer

Heller ikke NISO-advokat Eirik Monsen, som har bistått Forren i denne saken, mener at klubben har gjort nok.

Mandag pratet spilleren ut om problemene med gambling, som førte til at han flere ganger lånte penger fra botkassen han hadde ansvar for. Dette var han til slutt ikke i stand til å betale tilbake. Forren beskriver det hele som en sykdom.

– Vegard har vært veldig åpen og ærlig med sine utfordringer. Vi har vært tydelige overfor Molde at de må ta vare på ham i denne situasjonen, så opplever vi kanskje at de gjør det motsatte, sier Monsen.

Slik fungerer en botkasse Spillerne har egne regler for hva som er lov og ikke lov både på og utenfor banen. Botsystemet forteller hva det koster å bryte disse reglene. Pengene blir samlet inn av botsjefen, og blir tradisjonelt brukt til spillernes avslutningstur etter sesongen. Vis mer

I FARTA: Vegard Forren turer mot lagbussen etter bortekampen mot Mjøndalen på Consto Arena i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NISO-advokat: – Ikke underslag

Forrens advokater opplever at drøftelsesmøtet kom bardust på dem. Ifølge Nilsen anser Molde tilliten som brutt når Forren har brukt spillernes egen «botkasse» for å slette spillegjeld. Dette mener advokatene ikke er en oppsigelsesgrunn.

– I hvilken grad er arbeidsgiver pliktig til å ta vare på arbeidstager i disse sakene her? En annen ting er at dette er en botkasse, som i utgangspunktet ikke berører klubben direkte, sier Monsen.

– Det er en sammensatt vurdering hvor man skal vurdere både forseelsen samt arbeidstagers situasjon. Vi mener at Molde hittil ikke har tatt hensyn til Vegard sine problemer og den skade han har påført seg selv og sin familie i denne saken, sier Nilsen.

– Hva er det Forren har gamblet på? Har han spilt på egne kamper?

– Jeg vet ikke hva han har spilt på.

Både Molde-direktør Ole Erik Stavrum og Moldes advokat i saken, Roger Sporsheim, ble forelagt utsagnene til Forrens representanter mandag kveld, uten at VG fikk svar. Heller ikke kommunikasjonsansvarlig Per Lianes eller styreformann Odd Ivar Moen har besvart VGs henvendelser mandag kveld.

– Dette er en personalsak, og mest av hensyn til Vegard vil vi ikke kommentere saken i mediene nå, gjentok Stavrum ved to anledninger da VG var i kontakt med ham tidligere på dagen.

EKS-SJEF: Vegard Forren fortalte i 2016 at Ole Gunnar Solskjær ga ham «et spark i baken» og hjalp ham med å bli kvitt gamblingproblemene. Her er de sammen i 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Idrettsjurist: – Alvorlig

Advokat Rune Nordengen jobber innen idrettsjus og foreningsrett i advokatfirmaet Bull & Co.

– Jeg kjenner jo ikke saken, men jeg kjenner til ordningen med botkasse. Det går på tillitsforholdet til andre ansatte. Selv om klubben ikke er direkte involvert, er de det indirekte. Jeg heller mot at dette er noe som er en alvorlig svekkelse av tillitsforholdet som kan være grunnlag for oppsigelse, sier Nordengen.

– Man kan argumentere at dette skjer utenfor stillingen, men samtidig så skjer det som en del av hans posisjon. At han har fått ansvar for botkassen, er noe han blitt betrodd i kraft av sin stilling, mener idrettsjuristen.

Han legger til at klubben har et ansvar for «å hjelpe og bistå en ansatt som lider av spillavhengighet», men at det er vanskelig å si noe konkret uten å kjenne de faktiske forholdene.

ADVOKAT: Rune Nordengen. Foto: Bull & Co.

Både Vegard Forren og hans advokater har lagt vekt på at spilleren både hadde og har en intensjon om å betale tilbake pengene han skylder. Etter det VG erfarer skal det være snakk om et femsifret beløp.

– Dersom han beskyldes for underslag, holder det som et juridisk argument at han har som intensjon å betale tilbake pengene?

– Det er grunn til å nevne at dette er forhold som ligger tilbake i tid. Videre har Forren ikke hatt til å hensikt å ta penger, men det har vært et lån, hvor det da i sakens natur tilsier at han hele tiden har hatt til hensikt å tilbakebetale beløpet. Skyldkravet ved underslag er forsett, det vil si at man med viten og vilje har til hensikt å ta pengene, noe som ikke har vært tilfelle her, sier Monsen.

Rune Nordengen synes det forandrer lite.

– Jeg mener det ikke endrer forholdet at han mente å betale tilbake. Han hadde uansett ikke rett til å disponere eller låne pengene, sier han.

DISKUSJON: Vegard Forren i prat med Magnus Eikrem under kampen mot Ranheim på Aker Stadion i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Truer med å trekke seg

Moldes supporterklubb hadde mandag kveld et styremøte. De sier at de stiller seg hundre prosent bak spilleren, og skriver at et enstemmig styre har bestemt at de trekker seg dersom Forren får sparken.

– Vi er imponert over hans mot i denne saken, ved å blottstille seg og sin sykdom på denne måten. Molde Fotballklubbs behandling av Vegard Forren i løpet av de siste månedene er noe vi ikke kan akseptere, kommuniserer Tornekrattet i pressemeldingen, som er underskrevet av leder Eva-Brit Mauseth, ifølge Romsdals Budstikke.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Vegard Forren eller andre spillere i Molde FK. Til TV 2 sier Forren følgende:

– Jeg hadde håpet at vi skulle kommet lenger, men saken har tatt en vending som jeg ikke hadde ønsket. Foreløpig vet jeg ikke hvor jeg står med tanke på arbeidsforholdet, sier Forren.

Publisert: 26.05.20 kl. 04:49

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser