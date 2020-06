SMITTEFRI VELKOMST: Bruce Grobbelaar var svært glad for godt pinse-vær på Vestlandet. Her i Øygarden FK-tøy sammen med sportslig ansvarlig Kurt Fjeld. Foto: Privat

Liverpool-legenden blir trener i norsk 1. divisjon

Tidligere serievinnercup- og engelsk ligavinner Bruce Grobbelaar (62) er engasjert som keepertrener i Obos-klubben Øygarden FK på vestlandsøya Sotra, utenfor Bergen.

Den meritterte målvakten fra Zimbabwe er kjæreste med norske Janne Hamre Karlsen fra Sotra. Strilen er styremedlem i Øygarden FK (tidligere Nest-Sotra journ.anm.). Og nå følger hennes beundrer i samme fotspor.

– Det betyr naturligvis noe at Janne er der allerede, og er veldig glad i klubben. Samtidig er jeg er veldig glad for denne muligheten, og det gir meg stor inspirasjon å kunne jobbe med disse unge spillerne, sier Bruce Grobbelaar til VG.

Siden han la opp fotballkarrieren i 1999 har han trent ulike klubber i Sør-Afrika, Canada og jobbet i Storbritannia for Liverpools akademi. Han er fremdeles ambassadør for klubben under hjemmekampene på Anfield, og attraktiv for supporterarrangementer rundt om i verden gitt hans populære status etter bragdene for den nåværende ligalederen i Premier League.

Men at han ofte er i Norge for å treffe kjæresten gjør at jobben i Øygarden kan kombineres med en «busy» tilværelse.

– Vi har snakket om at jeg kan arbeide for Øygarden fem dager i måneden. Noen ganger blir det mer, andre mindre. At sesongen vanligvis er på sommeren her, med pause i England, hjelper, sier 62-åringen.

POPULÆR: Bruce Grobbelaar vant hele 19 titler som keeper i Liverpool. Her fotografert i et møte med VG i den engelske byen i 2018. Foto: Nina Eirin Rangøy

Mer fotball enn PR

For Øygarden FK betyr det naturligvis økt oppmerksomhet.

– Det er jo spesielt, så klart det er det, sier sportslig leder i klubben, Kurt Fjeld.

– Men han har tonnevis med erfaring. Og det er ikke bare som en markedsperson han er interessant. Vi tror han kan hjelpe oss i utviklingen av våre keepere. Det er jo en spesiell plass på banen.

Bruce Grobbelaar Født: 6. oktober 1957. Nasjonalitet: Zimbabwe, Afrika. Keeper i Liverpool: 1981–1994. Titler i Liverpool: Ligatittel: 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90

FA Cup: 1985–86, 1988–89, 1991–92

League Cup: 1981–82, 1982–83, 1983–84

FA Charity Shield: 1982, 1986, 1988, 1989, 1990

Europesisk serievinnercup: 1983–84

Engelsk Super Cup: 1986 Antall klubber i karrieren: 19(!). Vis mer

Grobbelaars kjæreste vil ikke at det kun skal bli en PR-greie.

– Denne klubben er viktig for så vanvittig mange i nærområdet her. Og vi gjør dette både fordi hans historie som keeper er uten sidestykke i England, og fordi han vil bidra. Hans vilje som spiller var sterk, og han er oppriktig interessert som trener. Han hadde ikke giddet dette om det bare var for å være et navn, sier Janne Hamre Karlsen.

GLAD I SIN BRUCE: – Han er veldig karismatisk og morsom, sier Janne om Bruce Grobbelaar, som hun har lært å kjenne mer inngående det siste året. Foto: Privat

Finner tid sammen

Hun og Grobbelaar har vært sammen i snart ett års tid. Da coronaviruset inntok Europa for fullt reiste hun raskt over fordi hun skjønte det kunne bli lenge til hun så ham igjen.

– Vi har vært med hverandre kanskje ti av tretti dager i løpet av månedene. Men nå ble det naturligvis noe lengre tid uten. Jeg har barn fra før og ønsker jo at han skal bli en del av familien. Så sånn sett er det jo fint at fotballjobben i Øygarden også sender ham over, sier Janne Hamre Karlsen.

De to ser nå frem til sesongstart i Obos-ligaen første uken i juli.

