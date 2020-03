LØNNSKUTT: Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck på trening i Romania foran Norges kamp i Bucuresti i EM-kvalifiseringen i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum

Lagerbäck går ned 20 prosent i lønn – permitteringer ble diskutert

Landslagstrenerne Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen går ned 20 prosent i lønn, det samme gjør kvinnelandslagstrenerne Martin Sjögren og Anders Jacobson.

For mindre enn 10 minutter siden

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, bekrefter til VG at de fire A-landslagstrenerne har sagt ja til et lønnskutt på 20 prosent fra 1. april.

– Vi har endt på den løsningen. Det er verdt å merke seg at en mann som Lars Lagerbäck også er med på denne dugnaden, sier Bjerketvedt.

Tre av de fire trenerne er bosatt i Sverige, og Bjerketvedt forklarer at lønnskutt dermed var en praktisk løsning på grunn av klarhet mellom svenske og norske permitteringsregler når du bor i ett land og jobber i et annet

Både Bjerketvedt og assistent på herrelandslaget Per Joar Hansen forteller at også en mulig permittering ble diskutert i et møte torsdag for alle ansatte. VG vet at 50 prosent for de fire trenere var et av alternativene som ble diskutert.

– Det ble drøftet permittering i forskjellige prosenter på et møte torsdag, men vi endte ikke på det. Nå er situasjonen som den er, og jeg er forberedt på at den fortsatt kan endres med den situasjonen samfunnet er i, forklarer Hansen.

Norges EM-playoff-semifinale mot Serbia skulle egentlig spilles i mars, den er nå utsatt til juni. Selve mesterskapet er utsatt til sommeren 2021.

NFF er for øyeblikket i en prosess hvor de skal permittere 100 årsverk, og ledergruppen skal ned 20 prosent i lønn.

Publisert: 20.03.20 kl. 23:04

