TOPPDOMMER: Espen Eskås var én av bare to norske dommere som dømte A-herrelandskamper i 2019. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Hauge: Beste dømming på mange år. Mathisen: Mange avgjørende feil.

Årsrapporten til helgens fotballting konkluderer med at dommerne i Eliteserien «har hatt den beste sesongen på flere år».

Nå nettopp

Mens det sist sesong var mye debatt om dømmingen, kan dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund melde om følgende konklusjon:

– Gjennomsnitt karakter for sesongen 2019, som var 240 kamper, er den beste på flere sesonger.

Hauge snakker om perioden 2015 til 2019. Karaktersnittet baserer seg på rapportene fra dommerveilederne.

– Hva skyldes dette?

– Den nye generasjonen har klart å etablere seg i Eliteserien, samtidig som de rutinerte dømte meget godt i 2019.

Men samtidig viser årsrapporten fra NFF at bare to A-herrelandskamper i hele 2019 ble dømt av norske dommere (Ola Hobber Nilsen og Espen Eskås én hver).

– Dette må vel være historisk lavt?

– Ja, det er et historisk lavt antall, noe som henger sammen med at vi har en ny generasjon av internasjonale dommere: Fem unge FIFA-dommere: Espen Eskås, Kai Erik Steen, Rohit Saggi, Kristoffer Hagenes og Sigurd Kringstad. Ola Hobber Nilsen sluttet etter 2019.

– Ja, vi har et forbedringspotensial i internasjonal toppfotball, og vårt mål er å etablere oss i løpet av 2020-2023, som er NFF Strategiplan. Vi er i en generasjonsskifte for norske toppdommere, både menn og kvinner.

VG har sjekket hvor mange A-herrelandskamper som har blitt dømt av norske dommere tidligere år. I 2018 var det åtte, i 2017 fire og i 2016 seks.

På kvinnesiden var det i 2019 fem A-landskamper som ble dømt av norske kvinner.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som følger Eliteserien tett, kommenterer NFFs årsrapport slik:

– I fjor var det mange avgjørende feil. Basert på det jeg så, så var ikke 2019 et år som står igjen med gullskrift i norsk fotballdømming, mener han.

– At bare to herrelandskamper ble dømt av nordmenn, er et parameter på hvordan det står til med dømmingen.

IKKE IMPONERT: Jesper Mathisen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Men på dommernes parametere var det en god sesong?

– Ja, men vi må snakke ut fra det vi har fått med oss, og i fjor ble det gjort mange store og avgjørende feil, mener Mathisen.

Han tar også opp uroen i dommermiljøet i Norge de siste årene.

– Det har vært en del støy. Kanskje det er derfor de ønsker at inntrykket utad skal være at det har vært veldig bra, sier TV 2- eksperten og trekker fram både bråket rundt den tidligere toppdommeren Svein-Erik Edvartsen og misnøye med dommersjef Terje Hauge.

Trygve Kjensli la opp som dommer etter 2019-sesongen. I et intervju med VG sa han at det både skyldtes generasjonsskiftet blant norske toppdommere og familiære/jobbmessige forhold. Men han var også kritisk til utviklingen i sosiale medier der «hylekoret slenger seg på» når eksperter og journalister skriver om dommere der.

– Min bønn er at når profilerte eksperter skriver noe, så må de tenke seg om én eller to ganger før de publiserer, sa dommerprofilen, med neste generasjons dommere i tankene.

Dommerne har også vært en viktig del av VGs fokus på vold i fotballen. Der kunne vi blant annet avsløre at rundt 20 fotballdommere i lavere divisjoner i Oslo skjuler identiteten for sin egen sikkerhet.

Publisert: 04.03.20 kl. 17:42

