HJEMME BEST: Lars Lagerbäck på Ullevaal Stadion fredag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lagerbäck frykter tomme tribuner: – Jättetråkigt

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck (71) er ubeseiret på Ullevaal som norsk landslagssjef. Nå frykter han tomme tribuner i playoff-kampen mot Serbia 26. mars.

– Det vil være «jättetråkigt». Vi vil miste den lille fordelen det er å spille hjemme foran eget publikum. Men hvis man gjør det for å hindre spredning, får man bare respektere det, sier landslagssjefen til VG.

Holmenkollen skifestival har avlyst helgens publikumsfest på grunn av coronaviruset, mens FC København skal spille sine kommende kamper for tomme tribuner. Norges Fotballforbund frykter at det går samme vei med Norge-Serbia 26. mars.

les også Corona-viruset: Norge-Serbia er under vurdering

Norge spiller om sitt første mesterskap på 20 år. Medisinsk fagsjef i Oslo kommune, Johan L. Torper, har uttalt til VG at kampen er under vurdering, og at man vil ta en så rask beslutning som overhodet mulig.

– Det kan bli en annen psykologisk utfordring for spillerne. Det er jo veldig sjelden dette skjer, og vi får se hvem som håndterer det best. Alle vil kunne høre hverandre, og det blir et annet miljø å spille i. Serbia kan håndtere dette minst like bra, eller bedre enn oss, men våre spillere er så målbevisste at jeg tror det blir likt for begge, vurderer Lagerbäck.

En av flere brennhete norske spillere om dagen:

Han forteller at landslagets helseteam holder kontakt med spillerne de siste ukene før Serbia-kampen, og at det holdes kontroll på hvilke land spillerne oppholder seg i.

Ole Selnæs, som spiller i kinesiske Shenzen, har oppholdt seg i Norge den siste tiden.

– Og i Italia er det bare én som er aktuell: Morten Thorsby, sier Lagerbäck.

Publisert: 06.03.20 kl. 19:20

