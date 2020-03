NISO-SJEF: Jaochim Walltin. Foto: Tore Kristiansen

Aksepterer corona-permitteringer – men ber for spillere uten krav på dagpenger

I lys av unntakstilstanden fotballbransjen er i som følge av koronaviruset, har flere klubber i toppfotballen i Norge utfordringer når det kommer til permitteringer.

NISO, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund gjennom tirsdag hatt møtevirksomhet som handler om hva partene i fotballen er enige om, som vil danne grunnlaget for klubbenes beslutninger de neste dagene.

Mange klubber har allerede sendt ut permitteringsvarsler. Både Arna-Bjørnar, Vålerenga og Avaldsnes i Toppserien har sendt ut til hele det sportslige apparatet, på herresiden har Vålerenga, Haugesund og Sandefjord sendt ut permitteringsvarsler til administrasjonen.

Andre klubber vurderer det samme, og trolig vil flere følge etter de nærmeste dagene.

– Klubbene kan se at vi samlet forstår følgene av coronaviruset er grunnlag nok for permitteringer ettersom all idrettslig aktivitet er stoppet fra myndighetene, forteller forbundsleder i NISO Joachim Walltin til VG.

Partene er enige om følgende:

At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne.»

Alle punktene over gjelder også trenere og støttepersonell rundt klubbene, og Walltin kommer med en liten bønn:

– Det er en del spillere som ikke oppfyller kravene til dagpenger. Det er mange på minstelønn som vi må følge ekstra opp, og nye spillere fra utlandet, som har kontrakt på mindre enn tolv måneder, har heller ikke krav på dagpenger. Vi må ta særlig hensyn til disse, sier Walltin.

Klepp er en av klubbene som melder om permitteringer i dagene som kommer. De skal bruke morgendagen til å ta individuelle samtaler med trenere og spillere for å informere om statusen til enkelte.

– Det blir nok sportslige permitteringer hos oss denne uken, ja. Det er ikke veldig mange som blir truffet av minstelønn hos oss, forteller daglig leder i Klepp Thomas Langholm Engen til VG.

Han forteller også om to amerikanske spillere som de nå må ta særlig hensyn til. Han mener permittering av de to er svært uaktuelt.

– Vår intensjon er at vi ikke skal permittere våre to fra USA. Man kan ikke hente to fra USA, sette de i en leilighet på Klepp, og si at dette er det norske systemet så da tjener dere null kroner. Det går ikke, sier Klepp-sjefen bestemt.

Eliteserien, 1. divisjon for herrer og Toppserien er divisjonene som er i Norsk Toppfotball.

