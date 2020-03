Fotball-EM utsatt til 2021 – derfor avslørte Norge nyheten

Det blir ikke fotball-EM til sommeren. Mesterskapet er flyttet til 2021.

Oppdatert nå nettopp

Det ble klart etter UEFAs møte med alle de 55 medlemslandene tirsdag ettermiddag, bekrefter Norges Fotballforbund (NFF), som melder at mesterskapet skal spilles fra 11. juni til til 11. juli neste år.

UEFA har foreløpig ikke kommunisert noe om avgjørelsen. NFF var først ute med å avsløre avgjørelsen og har blitt sitert av medier fra hele verden.

– Vi fikk beskjed fra en på møtet om at det var greit å legge det ut, så da gjorde vi det. Så det er ingen grunn til at det bare er vi som har publisert det. Vi hadde selvsagt ikke publisert det hvis ikke vi hadde fått beskjed om at det var ok, forklarer kommunikasjonsrådgiver Mari Stanisic Waagard i NFF.

– Slik situasjonen er i verden nå, så var dette en ventet beslutning. Dette må vi selvfølgelig bare respektere. Det er ikke noen annen måte å ta dette på, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB.

– Jeg synes det er helt riktig å vente når alt er så uoversiktlig. Ingen vet noen verdens ting, sier Norges asssistenttrener Per Joar Hansen til VG.

– Selvfølgelig er det kjedelig, men i disse tider så ser man hvor liten fotballen egentlig er. Den globale folkehelsen er det viktigste, og dette er en avgjørelse jeg støtter fullt ut. UEFA viser på denne måten at de tar dette seriøst og sender med det et sterkt signal, sier landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui til VG.

Det er foreløpig uvisst hva som skjer med Norges EM-play off mot Serbia. Kampen skulle egentlig spilles på Ullevaal Stadion den 26. mars, men dette lar seg ikke gjennomføre på grunn av den pågående coronasituasjonen.

– Vi kommer nok til å vite mer om Serbia-kampen i løpet av dagen. De sitter fortsatt i møte og ser på aktuelle datoer for play off. Det er flere forslag som svirrer rundt, og vi har spilt inn en del fra norsk side. Vi var først og fremst opptatt av å avlyse kampen i mars, sier Hansen.

– Er det noen tidspunkter som skiller seg ut?

– Det er som andre verdenskrig. Vi sitter bare og lytter på radio. Jeg vet nesten like lite som deg.

EM skulle egentlig avholdes i 12 europeiske byer fra 12. juni til 12. juli, men som følge av coronavirusets spredning har det blitt avgjort å flytte mesterskapet – blant annet for å rydde plass til at den europeiske klubbfotballen kan ferdigspilles.

Det kan blant annet bety at Åge Hareide ikke får muligheten til å avslutte sin karriere som dansk landslagssjef med EM, ettersom kontrakten hans utløper denne sommeren.

Ifølge The Athletic vil UEFA be om nærmere 3,5 milliarder kroner i kompensasjon fra europeiske klubber og ligaer for å dekke kostnadene av å flytte mesterskapet.

Saken oppdateres!

MÅ VENTE: Norge kan fortsatt kvalifisere seg til EM, men mesterskapet skjer ikke før i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Publisert: 17.03.20 kl. 13:21 Oppdatert: 17.03.20 kl. 13:51

Fra andre aviser