FRUSTRERT: Jürgen Klopp og regjerende mester Liverpool er ute av Champions League. Foto: Jon Super / AP

Frustrert Klopp etter Atlético-tapet: – Forstår ikke hvorfor de spiller sånn

(Liverpool-Atlético Madrid 2–3, 2–4 e.e.o) Én fryktelig keepertabbe, og så var Liverpool ute av Champions League. Jürgen Klopp forsvarte keeperen sin, men ikke motstanderens spillestil.

– Han er en mann. Han vet det. Han har reddet oss så mange ganger tidligere, sa Liverpool-treneren om Liverpools vikarierende burvokter.

Adrián var det usikre kortet i et Liverpool-lag som skulle hente opp 0–1 fra det første møtet i Madrid i åttedelsfinalen.

Det så veldig bra ut i 97 minutter. Liverpool ledet 2–0 og var videre. Firmino hadde sendt Liverpool-tilhengere til himmels da han satte inn sin egen retur med høyrefoten etter først å ha truffet stolpen med en heading.

For etter å ha sett sitt lag, som er suverene serieledere i Premier League ryke ut av Champions League, var ikke Klopp spesielt fornøyd med spillestilen til Atlético Madrid.

– Jeg forstår ikke hvorfor de spiller sånn. De kunne spilt skikkelig fotball med den kvaliteten de har. Istedet ligger de dypt og kontrer.

– Vi aksepterer det, men det føles ikke rettferdig i kveld, sier han, ifølge BBC.

Tilbake til kampdramaet.

167 sekunder

93.19 viste kamp-uret da Firmino som nevnt traff stolpen. 167 sekunder senere var Atlético Madrid videre - uten å ha skapt noen ting som helst.

De måtte ha hjelp, og fikk det av Alison Becker-vikaren Adrián:

Liverpool-keeperen satte ballen rett i beina på Joao Félix som spilte fri innbytter Marcos Llorente. Han sendte ballen i det lengste hjørnet. Skuddet var ikke spesielt godt plassert, men Liverpool-keeperen skled da han skulle slenge seg og nådde aldri ballen.

Så valgte Diego Simeone å kaste utpå jokeren, Alvaro Morato. Da var det spilt 103 minutter.

To minutter senere - ett minutt på overtid av 1. ekstraomgang - tok Morata og Llorente en kontring. Morata serverte den andre innbytteren som fant et hull mellom to Liverpool-spillere og plasserte ballen i hjørnet.

Ett minutt på overtid av 2. ekstraomgang gjorde Morata alt selv. Alene med keeper satte han ballen i mål.

– Vi er selvsagt veldig skuffet og særlig over de to målene som vi slapp inn. Enhver feil eller konsentrasjonssvikt vil straffe seg , sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til BT Sport.

Og det er smått utrolig at Liverpool tapte denne kampen. De kjørte over spanjolene fra første minutt.

I de 43 første slet Liverpool med å finne hull i Atlético Madrids forsvarsverk, så dukket Georginio Wijnaldum opp i straffefeltet. Et perfekt innlegg fra Alex Oxlade-Chamberlain ble ekspedert med en like god heading fra nederlenderen.

På alle de andre forsøkene hadde Jan Oblak stått som en vegg - både dyktig og heldig - i sin 50. Champions League-kamp. På headingen var imidlertid Atlético Madrid-keeperen sjanseløs. Ballen gikk ned i bakken og helt i hjørnet.

SUPERRESERVEN: Marcos Llorente sendte Liverpool ut av Champions League med sine to mål. Foto: Jon Super / AP

Levende vegg

Liverpool kjørte over Atlético Madrid etter alle kunstens regler, men bakerst sto sloveneren på 1.88 og han fikk bruk for hver en centimeter og alt av reflekser. Oblak vartet opp med den ene praktredningen etter den andre.

Og da han var utspilt, som da Andrew Robertson (26 år i dag) fikk heade fra kloss hold i det 67. minutt, så fikk han hjelp av tverrliggeren. Han fikk to gode muligheter til - uten å komme like nært.

Mohamed Salah hadde også sine muligheter, men slet med å treffe innenfor stengene i kveld. De som kom innenfor hadde Oblak stort sett kontroll på, og han fikk god hjelp av et forsvar som hadde nok med å gjøre nettopp det, forsvare seg.

Atlético Madrid produserte ingenting før 2.18 minutter på overtid. Da fikk spanjolene et frispark som innbytter Saul Niguez headet i mål. Manager Diego Simeone gikk amok på sidelinjen i jubelrus, men landet fort da offside-flagget kom opp.

Han skulle få feire mer i ekstraomgangene - og da var det ingen som kunne stoppe ham.

Publisert: 11.03.20 kl. 23:33 Oppdatert: 12.03.20 kl. 00:32

