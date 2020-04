Styrelederen har brukt 1,3 millioner på Årdal FK

Geir Kjetil Øvstetun har forskuttert utgifter og lånt Årdal FK penger i 15 år. Men 54-åringen har aldri vært redd for ikke å få igjen de store summene. Det styrer han nemlig selv som klubbens øverste leder.

– Jeg brenner for lokalfotballen. Vi har toppet norsk fotball veldig mye. Det er kanskje bra for toppen, men jeg er usikker på hvor bra det er for bredden.

