Sander Berge og Genk nær Liverpool-skalp: – Stolt over å være Genk-spiller

LIVERPOOL (VG) (Liverpool – Genk 2–1) Liverpool sløste og sløste med sjansene i en kamp de lenge dominerte, og på tampen kunne Sander Berge (21) og hans lagkamerater stukket av med ett poeng.

Oppdatert nå nettopp







– Man er vel alltid litt redd for at det kan bli stygt mot Liverpool. For oss blir det et lite sjokk i starten når de er mange steg foran deg i valg, tempo og intensitet, men så byr vi mer på oss selv og viser at vi holder Champions League-nivå. De siste 15 av første omgang og ikke minst de siste 45... Så fort de har fått ledelsen sin og vi spiller med energi og fryktløshet, så skaper vi gradvis mer og mer. På slutten holder vi på å score 2-2 til og med. Jeg er stolt over å være Genk-spiller i dag, sier Sander Berge til VG.

– De aller beste lagene i verden kommer knapt over midtbanen, og at vi klarer det og gjør det på den måten, er jeg veldig fornøyd med. Vi ligger tross alt på 8. plass i hjemlig liga. Her holder vi Liverpool til 1-2 og holder på å score 2-2. De styrer selvfølgelig kampen, men alt var så bra som vi kunne tenkt oss. Vi kunne ha scoret ett til, men vi kunne også ha sluppet inn flere hadde marginene vært på deres side, fortsetter Berge.

Med under ti minutter igjen å spille fikk gjestenes Bryan Heynen en gigantisk mulighet til å utligne for andre gang i kampen. Liverpool-keeper Alisson Becker leverte imidlertid en avgjørende redning.

Det var smått surrealistisk at Genk fortsatt hang med i kampen på dette tidspunktet, i en kamp Liverpool hadde styrt fra første stund, men Mohamed Salah og de andre rødkledde angriperne var ikke like skarpe som vanlig foran mål mot et Genk-lag der Sander Berge vokste seg bedre og bedre utover i kampen.

Først så det ut til å bli stygt. De belgiske gjestene klarte ikke å holde unna i mer enn et knapt kvarter. Etter et innlegg av James Milner fra venstresiden spratt ballen i brystet til Genk-kaptein Sebastien Dewaest, som på klønete vis serverte Georginio Wijnaldium muligheten til enkelt å sette ballen i mål fra kort hold.

Etter en svært avmålt feiring av scoringen roet Liverpool ned tempoet i kampen, vel vitende om at en langt viktigere kamp mot Manchester City venter i Premier League på søndag. Det hadde Jürgen Klopp tatt hensyn til i startoppstillingen sin også: Andy Robertson, Jordan Henderson, Sadio Mané og Roberto Firmino var blant spillerne som ble satt på benken for å hvile.

De så likevel lenge totalt overlegne mot et tannløst Genk-lag: 40 minutter ut i kampen sto Liverpool med 12–0 i avslutninger, og et Genk-lag i villrede fikk knapt låne ballen. Men fotballens veier er uransaklige og i det 41. minutt utlignet gjestenes spiss Mbwana Samatta med et kontant hodestøt etter en corner fra Bryan Heynen.

Baklengsmålet betyr at Liverpool ikke har klart å holde nullen i åtte kamper på rad – en rekke keeper Alisson Becker før kampen innrømmet at han irriterer seg over. Til tross for at vertene skapte enda flere sjanser i minuttene før pause, gikk lagene i garderoben med et 1–1-resultat som ikke gjenspeilet styrkeforholdet man tydelig så fra tribunene på Anfield.

Der satt Sander Berges mor Linnea og storebror Aksel, som i starten av andre omgang så 21-åringen bli slått tunnel på av Alex Oxlade-Chamberlain. Like etterpå var den tidligere Arsenal-spilleren igjen frempå, denne gangen med en rapp avslutning som sendte Liverpool opp i en 2–1-ledelse.

Berge slet lenge med å utøve sin vanlige innflytelse over spillet i en utakknemlig midtbanerolle på et lavtliggende og defensivt oppstilt Genk-lag, men nordmannen viste utover i andre omgang at han har evnen til å drive oppover i banen og forbi motspillere med ballen, og at han har en svært fin høyrefot for langpasninger.

Liverpool slapp Genk inn igjen i kampen de ti siste minuttene, og Heynen misbrukte en eventyrlig mulighet til å utligne med åtte minutter igjen å spille. En rasende Klopp så ut til å være svært misfornøyd med at spillerne hans lot en tilsynelatende kontrollert kamp skli ut, men kunne til slutt puste lettet ut for tre poeng som sender laget hans til topps i Champions League-gruppen med to kamper igjen å spille.

– Det var et topp resultat og gode øyeblikk med fotball, men ikke med nok mål. Vi kunne ha scoret flere, sier Jürgen Klopp til TV 2.

Publisert: 05.11.19 kl. 22:50 Oppdatert: 06.11.19 kl. 00:21







