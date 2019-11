TØFFE TAK: Ferland Mendy i duell med Betis-keeper goalkeeper Joel Roble. Foto: Manu Fernandez / AP

Real Madrid misbrukte sjansen til tabelltopp

(Real Madrid-Real Betis 0–0) Real Madrid maktet ikke å score mot Real Betis og misbrukte en gylden sjanse til å overta ledelsen i La Liga, etter Barcelonas nedtur mot Levante.

Det spanske hovedstadslaget slet med å få uttelling mot Real Betis lørdag kveld. Der hadde hjemmelaget en en sjelden sjanse til ikke bare å gå forbi Barcelona, men også få en luke på to poeng til rivalen.

Det klarte de imidlertid ikke mot Real Betis til tross for et ekstremt press på tampen av kampen.

På kloss hold fikk brasilianske Vinicius Junior den store sjansen til å bli den store helten i Madrid på overtid. Men Real Bets-keeper Joel Roble reddet kjempesjansen på mesterlig vis.

Og kjøret på overtid var ikke over. Rett etterpå var Junior igjen sentral da han dro seg fri i feltet. Skuddet ble imidlertid blokkert. Carvajal klemte til på returen og foran mål sto spillerne i kø for å sette ballen i mål. Men Ramos og lagkameratene nådde ikke frem og ballen ble reddet unna av bortelaget til corner. Men kjempetrykket mot slutten hjalp ikke.

Bortelaget forsvarte seg meget godt og keeperen Joel Roble tok alt som kom hans vei på Santiago Berneabéu stadion. På slutten var også bortelaget farlig frempå noe som førte til spredt piping på den gigantiske stadion.

Dermed er det fortsatt Barcelona som leder spansk La Liga etter at lagene i teten har spilt 11 kamper.

Tidligere på dagen ble det et meget overraskende tap for Barcelona mot Levante, som tidligere i uken slo Martin Ødegaard og Real Sociedad. Lionel Messi ga Barcelona ledelsen på straffe og det så ut til å gå som det pleier frem til timen var spilt. Da snudde kampen totalt og på under ti minutter sto det plutselig 3–1 til Levante som også ble sluttresultatet. Sevilla kunne også inntatt serieledelsen med seier mot Athletico Madrid, men kampen endte 1–1.

VG oppdaterer saken.

