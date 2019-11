KANON: Jonjo Shelvey jubler etter å ha utlignet mot Manchester City. Foto: SCOTT HEPPELL / REUTERS

Refser Manchester City etter ny smell: – Utilgivelig

(Newcastle – Manchester City 2-2) Kevin De Bruyne så ut til å redde Manchester City fra nok et poengtap med en sen kanon, men Jonjo Shelvey ville det annerledes.

På direkten fra nærmere 20 meter og i det 88. minutt klemte den tidligere Liverpool-spilleren til – og fikk drømmetreff.

– Jeg vet jeg kan gjøre slikt. Jeg gjør det regelmessig på trening, men det viktige er å gjøre det i kamp. Vi jobbet sokkene av oss i dag, sier Jonjo Shelvey ifølge BBC.

Tidligere PL-stopper Brede Hangeland var imidlertid ikke imponert over forsvarsspillet til Manchester City:

– Det er utilgivelig av City å la Shelvey stå alene i den skuddposisjonen, sier han i TV 2s Premier League-studio.

– Sett én mann på kanten av sekstenmeteren, så er ikke den pasningen mulig. Det er helt utrolig, legger han til.

Jonjo Shelvey sørget ikke bare for 2-2 med sin kanon. Han sørget også for å gi sine gamle lagkompiser i Liverpool, der han spilte mellom 2010 og 2013, nok en håndsrekning.

Om Liverpool slår Brighton i 16.00-kampen (følg kampen i VG Live), vil avstanden mellom regjerende mester Manchester City og rødtrøyene fra Merseyside være 11 poeng.

Snaue fem minutter før Shelvey avgjorde kampen, virket Kevin De Bruyne å ha reddet bortelaget fra Manchester.

Belgieren dempet ballen på brystet og hamret den i mål via undersiden av tverrliggeren. Målet kom etter et par store City-sjanser, men også etter at lyseblåtrøyene hadde stanget og stanget mot et kompakt forsvar.

De Bruyne sendte City i føringen til 2-1 i det 82. minutt, det etter at Jetro Willems hadde utlignet på direkten etter at Raheem Sterling scoret kampens første i den første omgangen, men det holdt altså ikke.

Manchester City står med 9-2-3 og 29 poeng så langt i Premier League. Fem poengtap på 14 kamper er bare ett mindre poengtap enn i hele forrige sesong, da laget vant ligaen med 98 poeng (32-2-4).

