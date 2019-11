Manchester City får refs etter ny smell

(Newcastle – Manchester City 2-2) Kevin De Bruyne (28) så ut til å redde Manchester City fra nok et poengtap med en sen kanon, men Jonjo Shelvey (27) ville det annerledes.

På direkten fra nærmere 20 meter i det 88. minutt klemte den tidligere Liverpool-spilleren til – og fikk drømmetreff.

– Jeg vet jeg kan gjøre slikt. Jeg gjør det regelmessig på trening, men det viktige er å gjøre det i kamp. Vi jobbet sokkene av oss i dag, sier Jonjo Shelvey ifølge BBC.

Tidligere PL-stopper Brede Hangeland var imidlertid ikke imponert over forsvarsspillet til Manchester City:

– Det er utilgivelig av City å la Shelvey stå alene i den skuddposisjonen, sier han i TV 2s Premier League-studio.

– Sett én mann på kanten av sekstenmeteren, så er ikke den pasningen mulig. Det er helt utrolig, legger han til.

Jonjo Shelvey sørget ikke bare for 2-2 med sin kanon. Han sørget også for å gi sine gamle lagkompiser i Liverpool, der han spilte mellom 2010 og 2013, nok en håndsrekning.

Om Liverpool slår Brighton i 16.00-kampen (følg kampen i VG Live), vil avstanden mellom regjerende mester Manchester City og rødtrøyene fra Merseyside være 11 poeng.

– Vi fant en vei i dag, og så fant vi en til, men uheldigvis, på tampen, så slapp vi inn. Vi klarte ikke score på alle sjansene vi hadde, mens de scoret på sine to. Slikt skjer, sier City-manager Pep Guardiola ifølge klubbens Twitter-konto.

Snaue fem minutter før Shelvey avgjorde kampen, virket Kevin De Bruyne å ha reddet bortelaget fra Manchester.

Belgieren dempet ballen på brystet og hamret den i mål via undersiden av tverrliggeren. Målet kom etter et par store City-sjanser, men også etter at lyseblåtrøyene hadde stanget og stanget mot et kompakt forsvar.

De Bruyne sendte City i føringen til 2-1 i det 82. minutt, det etter at Jetro Willems hadde utlignet på direkten etter at Raheem Sterling scoret kampens første i den første omgangen, men det holdt altså ikke.

Manchester City står med 9-2-3 og 29 poeng så langt i Premier League. Fem poengtap på 14 kamper er bare ett mindre poengtap enn i hele forrige sesong, da laget vant ligaen med 98 poeng (32-2-4).

