MÅLKONGEN: RB Salzburg-trener Jesse Marsch gratulerer Erling Braut Haaland etter nok et mål. Her etter å ha kommet inn i det 69. minutt og scoret kampens siste mål i cup-seieren mot Ebreichsdorf onsdag. Foto: GEPA pictures/ Michael Meindl

Red Bull Salzburg opplever Haaland-hysteri: – Erling gjør oss mer sexy

Interessen rundt Erling Braut Haaland (19) har blitt så stor at Red Bull Salzburg ser seg nødt til å skjerme stjerneskuddet fra media. Sportsdirektøren kaller samtidig overgangsryktene for «tullball».

Nå nettopp







– Jeg har minst 50 forespørsler om intervjuer med Erling, fra blant annet USA, Storbritannia og Asia, men vi har sagt nei til alt. Vi ønsker å beskytte Erling slik at han kan fokusere på fotballen, sier pressekontakt Christian Kircher til VG.

Så langt ser det ut til at energidrikk-klubben har truffet bra med den taktikken. Haaland har til nå levert 22 mål på 15 kamper – sist ett mål mot Ebreichsdorf i cupen onsdag.

les også Se alle seriekampene til Erling Braut Haaland på VG+

Seks av målene er kommet i Champions League, hvor han troner over superstjerner som Robert Lewandowski og Harry Kane på toppscorerlisten. Han topper også listen i Østerrike, men foran hakket mindre kjente Shon Weissman og Christoph Monschein.

– Det er ingen tvil om at Erling gjør oss mer sexy, sier Kircher, som samtidig lar Champions League-deltagelsen dele æren for den blomstrende interessen rundt klubben, som inntil denne sesongen har slitt med å bli en del av det gjeve selskap.

Han meddeler også at interessen fra Norge har vært økende og at de mottar en hel del draktbestillinger med «Haaland» på ryggen, men at de ennå ikke sitter på en nøyaktig oversikt over antallet på grunn av de mange utsalgsstedene.

les også Eksperter om Haaland: – En krysning mellom Flo og Carew

Fnyser av ryktene

Men det er ikke bare media og fansen som vil ha en bit av nordmannen. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, Juventus, Real Madrid, Borussia Dortmund og neste ukes Champions League-motstander Napoli er blant klubbene som skal være interesserte i å signere den norske 2000-modellen, den dagen østerriksk Bundesliga blir for liten for 19-åringen fra Jæren.

Men hittil imponerer skriveriene ingen i Salzburg-leiren.

– De siste ukene er det skrevet så mye tullball. Det jeg har lest får meg til å flire, sier Red Bull Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund, ifølge den østerrikske storavisen Kronen Zeitung.

– Jeg har ikke snakket med noen. Og jeg kan legge til at det enn så lenge ikke foreligger noen tilbud for vinteren.

Samtidig er Freund helt klar over at det kommer en dag der Haaland ikke lenger vil være mulig å holde gjemt i alpene, men den kommer sannsynligvis ikke med det aller første.

– Vår plan er at han blir hos oss, uttalte Salzburg-trener Jesse Marsch til det østerrikske nyhetsbyrået APA.

les også Haaland (19) er toppscorer i Champions League: – Jeg er forbannet og sur

Travelt program

Jesse Marsch benyttet muligheten til å rotere laget da RB Salzburg møtte Ebreichsdorf fra tredjenivå i cupen onsdag, men det er forventet at Erling Braut Haaland er tilbake fra start og får mer enn 21 minutter for serielederen mot Mattersburg lørdag.

Kveldens motstander ligger for øyeblikket på 9. plass (av 12) med 10 poeng – og har sluppet inn flest mål av samtlige lag i ligaen med 35. Nordmannen scoret sesongens første ligamål mot Mattersburg, der eliteseriekjenningen Martin Pusic kanskje blir å se på topp.

Mattersburg står med tre strake tap i ligaen og svake 13–5 i målforskjell, så det kan med andre ord være duket for enda et Haaland-show i ligaen.

Allerede tirsdag bærer det videre til dyst i Champions League mot Napoli, før RB Salzburg gjester Wolfsberg søndag neste uke.

PS! VG+ sender kampen mellom Erling Braut Haalands Red Bull Salzburg og Mattersburg i dag, klokken 17.00.

Publisert: 02.11.19 kl. 08:29







Mer om