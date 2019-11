Nicklar Bendtner feirer sammen med lagkameratene Sebastian Giovinco og Mirko Vicinic etter Juventus-scoring mot Torino i desember 2012. Foto: Massimo Pinca / AP

Dansk antidoping-sjef reagerer på Bendtners Juventus-historie

Nicklas Bendtner (31) la raskt på seg 10 kilo i Juventus og var på vei mot sitt livs form. Historien fra Bendtners bok, der han også forteller om kosttilskudd og piller, får direktøren i Antidoping Danmark til å sperre opp øynene.

Nå omtaler den tidligere Rosenborg-spissen året fra 2012 til 2013 i storklubben i Torino i sin ferske selvbiografi «Begge sider», på en måte som får Michael Ask, direktør i Antidoping Danmark, til å reagere overfor den danske avisen Politiken, som gjengir utdrag fra boken.

«Jeg har selvfølgelig hørt ryktene om doping i italiensk fotball. På 1990-tallet var det snakk om EPO i Juventus og da Zlatan landet i Torino i 2004, skal han ha lagt på seg 20 kg. Alle tror han gjorde det ved hjelp av midler med muskelbyggende effekt. Jeg vet det virkelig ikke. Jeg vil heller ikke vite det», forteller Bendtner i boken som er skrevet av journalisten Rune Skyum-Nielsen.

Bendtner kom til Italia etter å ha spilt i flere engelske klubber, blant dem Arsenal. Han fastslår at Juventus var lenger fremme når det handlet om kroppen og «hva den har bruk for». Det innebar også at spillerne fikk individuelle kosttilskudd og piller av klubbens leger.

«Jeg bare merker at jeg gjør fremskritt. Jeg blir klart sterkere, og det er ikke bare pillenes skyld. Vi trener annerledes. Noen dager holder vi oss i fitnessavdelingen og kjører ren «power». Maksimal belastning og eksplosjon, igjen og igjen. Det vokser man av. Vi jobber oss gjennom det og plutselig er jeg 10 kilo tyngre. Jeg veier 98, men føler meg ikke det grann langsommere. Jeg føler at jeg er på vei inn i mitt livs form».

Fortellingen fra boken får sjefen i Antidoping Danmakr, Michael Ask, til å reagere.

– Når jeg leser slik, sperrer jeg opp øynene og spør meg selv hva det egentlig stod. Utifra det jeg har sett kan man ikke lese om det har vært doping eller annet, så det er vanskelig å konkludere med noe. Men det vil være naivt å tro at doping ikke eksisterer i fotballen. Det er ganske gitt, sier Ask.

RBK-SPILLER: Nicklas Bendtner kom til Rosenborg i 2017 og var i trønderklubben frem til september. Foto: Bjørn S. Delebekk

Juventus har tidligere vært sterkt koblet til doping. Under politirazzia på 90-tallet ble det funnet EPO og steroider blant medikamentene til lagets lege Riccardo Agricola.

Ingen spillere eller ledere ble til slutt straffet i den påfølgende saken mot klubben etter funnene.

– I idrettens verden har det lenge vært en omerta-kultur, hvor atleter ikke akkurat står i kø for å fortelle det de vet. Det er noe man oftere hører fra annen-tredje hånd og så må vi finne ut av hvordan vi, forhåpentlig, kan få dem til å fortelle mer.

Politiken skriver at Bendtner ikke skriver klart om det er snakk om doping eller ikke i klubben, og at han ikke visste hva de fikk av Juventus-legene, stikk i strid med Wadas reglement som fastslår at utøverne selv skal sjekke medikamentene.

«Hvis det er noe ulovlig i spill, så foregår det uten at jeg vet noe om det. Helt ærlig. Av og til kommer dopingkontrollørene forbi, men de finner aldri noe. For det er ikke noe å finne. Slik velger jeg å se på det», skriver Bendtner i boken.

Ps: Den tidligere svenske landslagstreneren i friidrett Ulf Karlsson uttalte i 2016 at han trodde Zlatan hadde dopet seg under tiden i Juventus, på grunn av den raske muskeveksten. Han fikk bøter for injurier etterpå.

