MIDTPUNKT I GENK: Sander Berge, her sammen med Genk-trener Felice Mazzù under treningen på Anfield mandag kveld – fikk være kaptein i sin 100. kamp for klubben. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Kaptein Sander Berge i hundre – fullroses i ny rolle

LIVERPOOL (VG) Ikke bli overrasket hvis det kommer en tordentale fra Sander Berge (21) i bortegarderoben på Anfield tirsdag kveld.

Nordmannen har, til tross for at han er ung og utenlandsk, fått en stadig større lederrolle i Genk, som er på plass i Liverpool for å spille i Champions League foran over 50.000 tilskuere.

Og i forrige kamp fikk Berge for første gang bære kapteinsbindet i det som var hans 100. kamp for klubben som kjøpte ham fra Vålerenga i januar 2017.

Sander Berges 100 kamper i Genk 3 i Champions League 16 i Europa League 75 i belgisk liga 5 i belgisk cup 1 i belgisk supercup 7784 minutter spilt 4 mål 4 målgivende pasninger 9 gule kort 1 kamp som kaptein 1 belgisk seriemesterskap 1 belgisk supercup-trofé 217 millioner kroner i økt markedsverdi (ifølge Transfermarkt, fra 1,35 millioner pund til 19,8 millioner pund siden januar 2017).

– Sander er en ung spiller, men han er en fantastisk spiller. Han er en av de mest taktisk intelligente spillerne i troppen min. Han er en leder i garderoben. Når han ønsker å ta ordet og formidle noe til laget, er det en god følelse for meg. Han er veldig viktig for laget, og det er grunnen til at jeg ga ham kapteinsbindet forrige uke, sier Genk-trener Felice Mazzù til VG.

– Det er Sander som har tatt over den store lederen i dette laget nå, sier den belgiske journalisten Kjell Doms, som er på plass i Liverpool for å dekke Genk-kampen for avisen Het Laatste Nieuws.

– Det er en stor ære og et stolt øyeblikk å bære kapteinsbindet for et Champions League-lag som har kommet så langt som de har, sier Berge til VG i korridorene på Anfield, der han også stilte til UEFAs offisielle pressekonferanse for andre gang allerede på bare fire Champions League-kamper.

Nylig scoret han også dette supermålet. Se hva Berge har å si om perletreffet som reddet poeng mot Royal Antwerp på overtid:

Det er tydelig at Asker-gutten får et større og større ansvar både på og utenfor banen. Klubben ser på ham som et viktig ansikt utad, og han fyller rollen med sin sedvanlige ro, langt mer velformulert på engelsk enn sin fransktalende trener, som så ut til å slite med å formidle budskapet sitt til pressen i Liverpool.

– Han har blitt selve ansiktet til Genk. Han er som en talsperson for klubben. Du hører det når han snakker, han er mye bedre med språket sitt enn treneren, sier Kjell Doms.

– Jeg har følt over lang tid nå at jeg gradvis har blitt en større leder, og at det har blitt naturlig å ta det ansvaret. Jeg har gruppen i ryggen. De føler at jeg er en leder. Vi har et veldig ungt lag, mange ser opp til meg og forventer at jeg skal lede dem både på og utenfor banen. Det er jeg veldig komfortabel med. Enten jeg har kapteinsbindet eller ikke, så prøver jeg å ta tak og gå foran som et eksempel, sier Berge om lederrollen i et ungt og flerkulturelt Genk-lag.

Etter den fabelaktige fjorårssesongen, da de vant den belgiske ligaen og sikret Champions League-plass, har det gått dårligere for Genk denne høsten: De ligger helt nede på niendeplass i Jupiler League og har tydelig slitt med å komme seg etter å ha mistet trener Philippe Clement til Club Brugge samt nøkkelspillerne Leandro Trossard til Brighton, Ruslan Malinovskij til Atalanda, Alejandro Pozuelo til Toronto FC og Joseph Aidoo til Celta Vigo for betydelige summer.

De svake resultatene, senest i helgens 0–2-tap mot Eupen som Berge kalte «flaut», har ført til noen opphetede øyeblikk i garderoben – ofte med den norske midtbanekjempen i hovedrollen.

KAPTEIN: Sander Berge spilte med kapteinsbindet rundt armen mot Eupen denne helgen (ikke synlig på dette bildet). Foto: KRC Genk

– Det har gått hett for seg et par ganger i år, sier Berge, som ikke har vært helt fornøyd med lagets innstilling, lidenskap og offervilje, særlig i møte med antatt svakere motstandere i den belgiske ligaen:

– Man må gå foran for hverandre, ta jobben for lagkameraten, vise stolthet for klubben og spille for laget, ikke navnet bakpå drakten. Det har blitt sagt et par ganger: «Her er vi et lag, det er det som teller i lengden».

«EN STOR ÆRE»: Her bærer Sander Berge (t.h.) kapteinsbindet for Genk. Foto: KRC GENK

Berge har helt siden sin første sommer som Genk-spiller, i 2017, blitt koblet til større klubber i England, Spania og Italia. Derfor er det noe overraskende at han denne helgen rundet sin 100. kamp for den belgiske klubben.

– Hadde du selv forventet at du skulle komme opp i et slikt antall kamper?

– Nei, det er sprøtt å tenke på det, særlig når jeg har vært skadet i 11–12 måneder. Det er stort å få spille 100 kamper, men det var vel kanskje ikke det jeg hadde tenkt, at jeg skulle spille min 101. kamp på Anfield med Genk, nei, sier Berge, som kunne blitt Premier League-spiller i sommer, men takket nei til å signere for Sheffield United.

En stor prestasjon borte mot det han kaller «verdens beste lag» kan føre til at langt større engelske klubber banker på døren i januar. Et tap mot Liverpool vil derimot bety at Genk allerede er sjanseløse på å ta seg videre til utslagsrundene i Champions League selv med to gjenstående kamper i gruppespillet.

