Liverpool-kjempen mener VAR ødelegger stemningen

Liverpools James Milner (33) er ingen tilhenger av VAR-dømmingen. I sin nye bok skriver han at han «hater» det.

– Ja, det står skrevet der (i boken «Ask a Footballer»). Det kan hende at det er den gammeldagse delen av meg, men jeg synes det fortsatt er for mye diskusjon rundt VAR (Videoassistert dømming). Mållinjeteknologi er fantastisk. Umiddelbar reaksjon, svart og hvitt, sier han i et intervju med Guardian - og fortsetter:

– Men det er veldig vanskelig å bruke VAR når du fremdeles har meninger rundt avgjørelsene, og stemningen blir ødelagt. Du scorer, det er en eksplosjon av lyd, og så er det VAR. Du venter. Er det mål?

James Milner opplevde selv å score seiersmålet mot Leicester på straffe etter VAR-dømming.

– Det var en ny opplevelse da de diskuterte om det skulle være straffe. Jeg tror det kan være bruk (for VAR) - om vi kan forbedre det. Men fotball er et spill av menneskelige feil på banen - og av dommerne også. De har en veldig tøff jobb, og jeg er for å gjøre det enklere for dem. Men ikke på bekostning av flyten i kampen.

– Hvis det var sånn at VAR tok bort alle kontroverser, så ville jeg støtte det 100 prosent. Men vi har fortsatt diskusjoner om VAR, sier Milner og tror at de fleste spillere tenker som ham.

Milner ble seriemester med Manchester både i 2011/12 og i 2013/14.

Han Premier League-debuterte med Leeds i 2002. 17 år senere, 33 år gammel, spiller han for en ny triumf. Han har allerede vunnet alle de tre store engelske titlene med Manchester City og Champions League med Liverpool. Han kom til Liverpool fra City i 2015 som Bosman-spiller.

Neste helg er det tid for kamp mot nettopp City. Lørdag er Aston Villa Liverpools motstander - i Birmingham.

VGs tips: Aston Villa - Liverpool borteseier

Aston Villa kom skjevt i gang i høst, men har nå åpenbart funnet seg mer til rette i Premier League. Birmingham-klubben har bare blitt påført ett nederlag på fire siste ligakamper. Og i det 0–3-bortetapet mot Man.City var laget bedre enn resultatet tilsier.

Liverpool fortsetter å levere. 9–1–0-ligaflyt er det vrient å argumentere i mot, selv om Anfield-klubben har hatt litt medvind i noen av ligamatchene.

Kun tre av Liverpools ni siste bortetriumfer i ligaen har blitt vunnet med to mål eller mer så vi styrer unna en handikap-variant. Borteoddsen er 1,35, spillestopp er kl. 15.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 02.11.19 kl. 10:13

