Carragher slakter England-stjerne: – Idiotisk

Fotballekspert og tidligere landslagsspiller Jamie Carragher (41) er ikke nådig med England-spillerne etter tabbene som kostet dem finaleplass i Nations League.

England-profilene John Stones og Ross Barkley har neppe sovet godt i natt. Med hver sin brøler foræret de torsdag kveld to scoringer til Nederland, og etter 1–3-tapet slipper de ikke unna Carraghers nådeløse dom.

Både Stones og Barkley mistet ballen i eget felt etter forsøk på å spille seg ut bakfra, men Carragher kjøper ikke argumentet om at dette er en del av risikoen man må regne med ved en slik spillestil.

– Målene kom ikke som følge av risikoen for å spille seg ut bakfra. De kom etter idiotiske avgjørelser, sier Carragher ifølge Daily Mail etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Han er spesielt streng mot midstopper Stones, som mistet ballen til Memphis Depay etter å ha prøvd å vende bort den tidligere Manchester United-stjernen.

– Stones har ansiktet mot keeperen sin når han prøver å spille ballen. Det er idiotisk. Dette har ingenting å gjøre med å spille ballen langt. Han gjorde en idiotisk feil, det var en idiotisk avgjørelse å cende opp og prøve å være smart, sier Carragher.

– En fornærmelse mot juniorer

Phil McNulty, sjefsskribent i BBC, er minst like krass etter 1–3-tapet.

– Å si at de gjorde juniorfeil, er en fornærmelse mot juniorer, skriver han i sin kommentar etter kampen.

England-sjef Gareth Southgate sier at tapet mot Nederland var «veldig smertefullt for alle».

– Vi gjorde for mange tabber, og det var delvis på grunn av det gode presset deres, men det var først og fremst på grunn av våre feil. De to siste målene var veldig vanskelige tabber, men jeg må være der for å støtte John, sier han.

VGs tips: Nederland vinner finalen

England kan ta sommerferie med bismak, mens Nederland skal møte Portugal i tidenes første Nations League-finale søndag kveld.

Portugals store stjerne, Cristiano Ronaldo, scoret tre mål i semifinalen mot Sveits, men det er grunn til å tro at han ikke får like gode arbeidsvilkår mot stopperparet Virgil van Dijk og Matthijs de Ligt.

Vi synes Nederland fremstår som et bedre lag totalt sett, noe som kom til syne i deres 3-0-seier sist lagene møttes i mars 2018, og til tross for at Portugal spiller på hjemmebane, velger vi å sette vår lit til de oransje gjestene. Pepe (f) er usikker for Portugal.

Nederland-seier gir 2,65 i odds. Det er TV 2 som har rettighetene til kampen. Spillestopp er søndag klokken 20.40.

Publisert: 07.06.19 kl. 13:14

