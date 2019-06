HJEMME I NORGE: Tidligere Odd- og Vålerenga-spiller Niklas Gunnarsson har fortsatt leilighet i Oslo. Her møter telemarkingen VG på Aker Brygge. Foto: Joachim Baardsen/VG

Norsk Italia-proff om kaos: – Kan føles som liv eller død

AKER BRYGGE (VG) Etter overgangen til Palermo i januar har telemarkingen Niklas Gunnarsson (28) opplevd tre ulike eiere, tre sportssjefer, tre trenere, tvangsflytting til Serie C og gjeninnsettelse i Serie B.

– Fotball er alt for folkene på Sicilia. Det kan føles som det handler om liv eller død. Det kan være brutalt, forteller Gunnarsson til VG.

Etter fire sesonger for Odd og Vålerenga, forlot forsvarsspilleren norsk eliteserie i 2015. Siden den gang har Gunnarsson spilt i Skottland, Sverige, Italia og landslagsdebutert under Per-Mathias Høgmo.

Han beskriver tiden som «fantastisk», men i møte med VG under sin månedslange Oslo-ferie ber 28-åringen andre spillere om å tenke seg nøye om før de forlater Norge for å prøve seg i utlandet.

– Det handler om hvor sterk du er mentalt. Det kommer an på hvor mye du vil ofre. Hvis du reiser til et land utenfor Skandinavia, er det en helt annen mentalitet. Det er ikke sånn at vi er superkompiser på trening og henger med hverandre utenfor. Det er et ekstremt kynisk miljø. Hvis man ikke har en sterk psyke, passer det ikke å reise til utlandet, mener Gunnarsson.

NUMMER SEKS: Gunnarsson etter å ha signert for Palermo i januar. Foto: Privat

Følger drømmen

Telemarkingen har nærmest alltid søkt størst mulig utfordringer. I oppveksten spilte Gunnarsson for barndomsklubben Pors Grenland, før han gikk til engelske Walsall. Deretter returnerte han til Norge og Odd, hvor han tidlig fikk gjennombruddet på A-laget.

Etter å ha blitt hentet til Vålerenga av Kjetil Rekdal i 2014, gikk det to sesonger før Gunnarsson igjen følte det var på tide å forfølge en ny mulighet.

– Problemet var at Kjetil Rekdal og Morten Tandberg bestemte seg for å fjerne store deler av laget. De tok vekk Sivert Heltne Nilsen, Ruben Kristiansen, Michael Langer og meg. Jeg forsto tidlig at de ikke ville bruke meg, etter å ha spilt nesten alt i halvannet år. Da tenkte jeg at jeg måtte gjøre noe. Så fikk jeg muligheten til å spille for Elfsborg, forteller Gunnarsson.

– Hvordan vil du beskrive årene siden du forlot Vålerenga?

– De har vært utrolig bra. Jeg har vunnet to cupgull, spilt tre cupfinaler og tatt tre bronsemedaljer i seriespill. Jeg har samtidig fått møte masse fine mennesker og spilt med mange gode fotballspillere. Siden Vålerenga-tiden har det egentlig bare gått én vei – og det har vel gått bedre for meg enn for dem.

TIDLIGERE VIF-SPILLER: Gunnarsson feirer her en scoring sammen med Sivert Heltne Nilsen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Spilt med stjerner

På spørsmål fra servitøren på Aker Brygge bestiller Gunnarsson en blå Farris. Før 28-åringen setter seg ned, vrenger han av seg en ikke billig Louis Vuitton-sekk i blått og sort skinn. Rundt håndleddet skinner en Rolex av sølv og gull.

Årene i utlandet har gitt ham mange opplevelser – og en solid bankkonto.

Etter å ha vunnet den skotske cupfinalen på lån hos Hibernian i 2016, med over 50.000 tilskuere oppgjøret mot Glasgow Rangers på Hampden Park, opplevde Gunnarsson to av karrierens hittil beste år i Djurgården.

Som stopper spilte Gunnarsson 65 kamper for Stockholm-klubben. I den svenske hovedstaden delte han garderobe med blågule legender som Kim Källström, Andreas Isaksson og Jonas Olsson.

PÅ AKER BRYGGE: Gunnarsson under intervjuet med VG på «Lekter’n». Foto: Joachim Baardsen/VG

Nådeløse legender

Gunnarsson mener lagkameratene bidro til å gjøre ham til en bedre spiller. Han fikk også for alvor se hvor nådeløst tidligere Premier League-stjerner kunne oppføre seg. Telemarkingen minnes flere episoder hvor Källström og Olsson ville sette seg i respekt overfor unge A-lagshospitanter – til forskjell fra det han hadde opplevd i Norge.

– I Norge har du det veldig godt. Jeg syns det er mange unggutter som litt for fort tror de er noe. Da jeg kom opp i Odd, var det ikke sånn at jeg irettesatte Morten Fevang, Tommy Svindal Larsen og Frode Johnsen. Det er ikke alle ungguttene som skjønner hvorfor de skal hjelpe til med ting og vise respekt, men det handler om at du må forstå at du fortsatt må jobbe hardt for å bli god. Selv om du har spilt fire-fem kamper i Eliteserien, har du fortsatt ikke oppnådd noen ting, sier Gunnarsson.

– Jeg husker en situasjon med Jonas Olsson i Djurgården. Han er en Dr. Jekyll and Mr. Hyde-type. Han er egentlig veldig snill, men på fotballbanen er han en ordentlig drittsekk. Uansett om han kranglet med Kim eller en unggutt, var han like ille. En gang var det en unggutt som sa «hold kjeft» til en eldre spiller på laget. Da stoppet Jonas treningen og ropte «hva faen er det du sier? Be ham om å holde kjeft én gang til, så skal jeg skade deg.»

– Da sa ikke unggutten noe mer. Like etterpå havnet de i samme firkant. Da unggutten mottok ballen, kom Jonas bakfra med en tofotstakling og det sa bare «boom», forteller Gunnarsson og illustrerer ved å slå håndflatene sammen.

– Verre i Italia

Telemarkingen kan ikke minnes å ha sett en styggere takling på en fotballbane. Gunnarsson presiserer at det aldri er greit å skade en annen spiller, men han mener Olsson sendte en viktig beskjed til hele laget om hvilke mentale ferdigheter en ung spiller må ha for å bli så god: Du må være ydmyk og du må jobbe hardt.

– Hierarkiet er helt annerledes i utlandet. Olsson hadde den mentaliteten etter over 10 år i Premier League. I Skottland hadde jeg en ung spiller som pusset skoene mine hver dag. I Italia er det enda verre, forteller Gunnarsson og fører samtalen over på sitt nye hjemland.

Etter totalt tre år i Sverige kom Gunnarsson i kontakt med et engelsk agentbyrå sist vinter. Anført av den tidligere Wimbledon- og Bolton-spilleren Dean Holdsworth ble 28-åringen forespeilet muligheter i Palermo.

Engelskmennene var på vei inn på eiersiden og Holdsworth skulle bli sportssjef. Med seg til Sicilia ville de ta med seg Gunnarsson, forteller den 188 centimeter høye stopperen.

Det ble starten på et halvt år langt kaos.

SNAKKER OM ITALIA-LIVET: Gunnarsson forteller om karrieren etter at han forlot Vålerenga. Foto: Joachim Baardsen/VG

Sjokket

Etter å ha skrevet en lukrativ 1,5-årskontrakt med Palermo i midten av januar, med økonomiske betingelser som gir ham rundt tre millioner kroner i året, flyttet Gunnarsson til Italia.

Ikke lenge etterpå forsvant Holdsworth og de andre engelskmennene fra klubben. I etterkant har Palermo drevet en form for stolleken på ledersiden. 13. mai førte økonomisk rot og andre kritikkverdige forhold til at klubben ble fratatt plassen i opprykkskvalifiseringen til Serie A og i stedet degradert til Serie C. Deretter fikk sicilianerne gjennomslag for en anke og gitt muligheten til å beholde plassen på Italias nest øverste nivå.

Parallelt som alle endringene pågikk ble Gunnarsson skadet, noe som har bidratt til at nordmannen fortsatt har til gode å Palermo-debutere.

– Degraderingen var et sjokk. Da jeg kom dit, ledet vi serien med syv poeng. Vi var store favoritter til å rykke opp til Serie A, men så har disse tingene skjedd. Det har vært mye snakk om ulike oppkjøp, forskjellige presidenter og slike ting. Det har skapt en usikkerhet. Nå har vi fått en ny president. Etter det jeg har hørt, er han superseriøs og har en fremtidsplan for at vi skal spille i Serie A innen ett til tre år. Det blir interessant å se hva som skjer, sier Gunnarsson, som søndag fikk tidligere Udinese- og Parma-trener Pasquale Marino som ny sjef.

Tøff hverdag

Selv om Gunnarsson hever en lønning som trolig bare de best betalte Rosenborg-spillerne kan matche i Norge, prøver ikke 28-åringen å tegne et bilde av at profflivet i utlandet er utelukkende vakkert.

Det er til tider beinhardt, ifølge midtstopperen.

– Det er bra vær og fantastisk mat, men folk tror nok at livet er mer glamorøst enn det som er tilfellet. Du har ikke mulighet til å gå på «beachen» og leve som en turist. Vi trener klokken fem på ettermiddagen. For det meste er jeg hjemme, spiser frokost, går kanskje ut for lunsj og så går jeg på trening. Etterpå er det hjem igjen. Det er det jeg gjør, forteller Gunnarsson, som til tross for motgang i sin første periode i Palermo ikke har planer om å gi opp Italia-drømmen.

– Jeg er utrolig motivert. Jeg vil dra tilbake i juli, prestere bra på trening og se om jeg får en mulighet til å bli en viktig brikke. Språket er en barriere. Det er opp til meg å lære det fort som f. Jeg pugger to-tre timer om dagen nå. For jeg må tilpasse meg dem, det er ikke de som skal tilpasse seg meg. Jeg ser for meg å spille på et høyt nivå fremover. Jeg vil også banke på døren til landslaget. Det er drømmen til alle fotballspillere, og det gjelder meg også, sier Porsgrunn-karen.

