Maurizio Sarri klar for Juventus

Den italienske manageren bytter beite etter bare én sesong i London-klubben Chelsea. Erstatteren blir etter alt å dømme klubblegenden Frank Lampard.

– Maurizio gjorde det klart at han hadde et sterkt ønske om å vende tilbake til hjemlandet. Han mente det var viktig å være nærmere familien sin, også grunnet helsen til sine aldrende foreldre, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia i pressemeldingen på Chelseas nettsider.

Den italienske 60-åringen tar med seg en tredjeplass fra Premier League og Europa League-trofeet tilbake til Italia. Begge klubbene bekrefter overgangen på sine nettsider.

Juventus har vært på trenerjakt helt siden de i mai annonserte at Massimiliano Allegri var ferdig i klubben etter sesongen, og etter at de angivelig skal ha mislyktes i å lokke Mauricio Pochettino og Pep Guardiola til Torino, falt valget altså på Sarri.

Chelsea må også ut på trenerjakt for n-te gang de siste årene, og Sarri er den åttende manageren de har hatt siden 2011 (niende om man inkluderer den svært kortvarige Steve Holland).

Klubbhelten Frank Lampard, som mislyktes i playoff-finalen med Derby i Championship forrige sesong, er nå den heteste kandidaten til å ta over på Stamford Bridge. The Guardian skriver søndag at klubben ønsker å offentliggjøre Lampard som ny trener før sesongoppkjøringen starter i juli.

Tidligere denne uken ble også klubbens stjernespiller Eden Hazard bekreftet klar for Real Madrid, og utenfor banen kjemper klubben en kamp mot overgangsnekten de ble ilagt i vinter.

Dermed returnerer den kjederøykende italieneren til moderlandet etter bare én sesong. Han trente Napoli til tre pallplasser, alle bak nettopp Juventus, før han forrige sommer forsøkte lykken i England.

Overgangen er imidlertid ikke uten kontroverser, og Napoli-fansen har reagert kraftig på at deres tidligere sjefstrateg nå tar over erkerivalen i toppen av Serie A. Sarri har kun fem år på toppnivå tross sin alder, etter at han i 2014–15-sesongen debuterte i Serie A med sitt Empoli.

Nå er han klar for sin tredje storklubb på like mange år.

