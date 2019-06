Ødegaard etter at seieren glapp på overtid: - Sjelden jeg er så langt nede

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Romania 2–2) Martin Ødegaard (20) scoret målet som ga norsk håp om seier og EM-sluttspill neste år. Men på overtid utlignet Romania. Da gikk Ødegaard i kjelleren.

Det gjorde landslagssjef Lars Lagerbäck også. Han oppsumerte med «bare drit». På pressekonferansen stilte han spørsmål om «det finnes en som kan dette bedre ham». Og var svært kritisk til egne spillere.

Det så imidlertid lyst ut lenge. Faktisk i 75 minutter. Ødegaard scoret endelig sitt aller første landslagsmål. Men det var ikke nok.

Vi må helt tilbake til EM i Nederland/Belgia i 2000 sist Norge var i et stort fotballmesterskap. Den smertefulle ventetiden fortsetter trolig. Claudiu Keserü sørget for det. Med to mål etter at Norge hadde ledelsen 2–0.

Ødegaard gikk i strupen på Ada Hegerberg to dager før Romania-kampen, og reagerte kraftig på at hun kritiserte kvinnelandslaget rett før VM-sluttspillet i Frankrike.

– Det er sjelden jeg er så langt nede som jeg er nå. Jeg føler vi gjør en god kamp. Så skjer akkurat det samme som sist. Vi blir kanskje for passive. Det er litt tilfeldigheter. Men vi må gjøre det bedre, vi kan ikke holde på sånn her i to kamper på rad, sier Ødegaard til TV 2.

Han får spørsmål om målet.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse det, sier Ødegaard til TV 2.

– Helt hodeløst

Landslagssjef Lars Lagerbäck var nådeløs etter kampen.

– Det var helt hodeløst. Vi kan ikke spille slik vi gjorde det siste kvarteret. Når vi vinner ballen så drar vi av sted med store deler av laget, og man kan være positiv til at vi går for 3–0, men på dette nivået skal man ikke gjøre det, sier Lars Lagerbäck, på pressekonferansen.

Han virket helt oppgitt. Og han kunne ikke fatte at spillerne ikke hadde forstått leksen han hadde prøvd å lære dem før Romania-kampen, og etter den forrige skuffelsen mot Sverige (3–3 på Ullevaal).

– Jeg tror ikke vi kan forberede spillerne bedre. I så fall så får man hente inn en som kan det bedre enn meg, sier Lagerbäck.

Han tror fortsatt på EM-sjansen. Mandag er det bortekamp mot Færøyene. Men han var svært skuffet etter at Romania stjal det ene poenget.

– Det føles som om vi tapte. En av de verste kampene jeg har vært med på for Norge, sier Lagerbäck.

Fredag kveld leverte Ødegaard en forrykende landskamp. Han hadde regien på det meste. Også begge scoringene da Norge lå an til sin første seier etter en trøblete start på kvalifiseringen etter tap for Spania (1–2) og uavgjort mot Sverige (3–3).

– Det lignet litt på det som skjedde mot Sverige. Det var ikke bare tilfeldig, det var litt vår skyld også, sa TV 2-ekspert og tidligere landslagstrener Egil Olsen.

Først gjorde Ødegaard hele forarbeidet til 1–0 etter 56 minutter. Ballen trillet mot mål. Men Tarik Elyounoussi sluttførte med å krige ballen i nettet.

Ødegaard mot Romania

Spilte minutter: 90

Mål: 1

Assist: 0 (men nest siste nordmann på Elyounoussi-scoring)

Skapte sjanser: 4

Driblinger: 3

Vellykkede langpasninger: 1

Mislykkede langpasninger: 1

Innlegg til norsk spiller: 1

Innlegg til motstander: 3

Corner til norsk spiller: 0

Corner til motstander: 4 Vis mer vg-expand-down

Etter 70 minutter gjorde han alt selv til 2–0. Hans første landslagsmål på 17 kamper. Men han fikk god hjelp av Joshua King som spilte han helt fri før Ødegaard lurte ballen i mål.

Og det kunne vært tre mål. Det var bare centimetere unna 3–1 da Ødegaard spilte Tarik fri. Ciprian Tatarusanu fikk avverket så vidt med foten.

I NOTA: Tarik Elyounoussi kriger inn 1- 0 for Norge. Dragos Grigore kommer for sent til å hindre rumensk baklengsmål. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Anført av en strålende Ødegaard hadde Norge et klart spillemessig overtak allerede fra staten av matchen. Men uansett hvor mye ball Norge hadde så manglet den nødvendige presisjonen – eller dyktigheten foran mål – om man vil.

Men kanskje skulle Norge hatt ledelsen etter ti minutter. Ole Selnæs fant Markus Henriksen, som feide ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside. TV-bildene viser at det kanskje var feildømt.

Forsvaret sviktet

Norge fortsatte offensiven etter den tvilsomme dommeravgjørelsen. Og fortsatte med Ødegaard som motoren i laget. Omar Elabdellaoui var centimeteren fra å finne foten til Joshua King.

ROTER: Her roter Joshua King bort kjempesjansen for Norge. Keeper Ciprian Tatarusanu akster seg og får avverget. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Henriksen banket til med et godt langskudd og testet keeper Tatarusanu. Og King rotet seg bort i egen finte – og Tatarusanu – da han kom alene på sjansen som burde vært ledermålet etter 34 spilte minutter.

Romania hadde to halvsjanser i 1. omgang. De så langt bedre ut da de måtte fremover. Reduseringen kom imidlertid ikke før det norske forsvaret sviktet og Rune Jarstein-erstatter, Sten Grytebust, var passiv på en corner. Claudiu Keserü headet inn utligningen.

Og på overtid raknet det fullstendig da Keserü banket inn 2–2.

– Det blir for mye "ball-watching" (uttrykk for å bare se på ball når man har dødball i mot - ikke å se på mann). Per Joar Hansen har snakket 30 minutter tre-fire ganger om at vi ikke må bli for "ball-watching". Det er for dårlig, sier King til TV 2.

Publisert: 07.06.19 kl. 22:38 Oppdatert: 07.06.19 kl. 23:26