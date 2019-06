FEIRER EGGEN: Tove Moe Dyrhaug har hele veien vært sentral i å få Nils Arne Eggen på sokkel. Her er hun sammen med hovedpersonen under markeringen av hans 75-årsdag på Lerkendal i 2016. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Tove Moe Dyrhaug avduker Eggen-statuen: – Vi gleder oss veldig

Hun foreslo statuen av Nils Arne Eggen. Søndag står Tove Moe Dyrhaug for avdukingen utenfor Lerkendal.

Rosenborgs daglige leder står for høydepunktet under det nesten to timer lange programmet før avspark for RBK-Vålerenga søndag kveld. Eggen kommer endelig på sokkel og det skal markeres skikkelig i Trondheim.

– Dette er viktig for oss og vi gleder oss veldig til søndag, sier Tove Moe Dyrhaug til VG. Det var på klubbens årsmøte i 2016 hun kom med ideen om å hedre den legendariske treneren med en statue.

– Det har vært en lang prosess siden årsmøtet og slike ting tar tid, sier hun.

Det er ventet mye folk på Lerkendal. Men det spørs om Eggen-avdukingen slår skihelten Thorleif Haugs statue i Drammen. 10.000 var til stede da den ble avduket i 1946. Sjekk VGs kart over statuer, byster og monumenter over kjente sportsutøvere, ledere og hester i Norge. Vi garanterer ikke at oversikten er komplett. Kom gjerne med innspill om et minnesmerke du mener mangler.

– Nils Arne representerer Rosenborg som klubb og alt det klubben står for på sitt beste og mest unike. Nils Arne vil for all fremtid være synonymt med Rosenborg Ballklub med åpenhet, folkelighet, «godfot» og samhandling som veivisere. Derfor viktig for oss med en statue av ham og ikke minst så er den plassert på Nils Arne Eggens plass, sier sjefen på RBK-brakka.

Eggens tidligere keeper og assistent Ola By Rise skal lede programmet på «Nils Arnes plass» på vestsiden av Lerkendal. Programmet starter med at «Småbispan» - Bispehaugen skolekorps fra midt i Rosenborgs gamle kjerneområde i Trondheim - spiller kl. 17.45.

Fra 18.00 blir det taler fra fotballpresident Terje Svendsen, ordfører Rita Otervik, fylkesordfører Tore O. Sandvik og Ivar Koteng. Styrelederen blir fulgt opp av Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne, som i 1988 skrev Rosenborg-sangen.

By Rise intervjuer kunstneren Errol Fyrileiv før Moe Dyrhaug står for selve avdukingen. Etterpå er det meningen at Nils Arne Eggen selv skal holde en tale. Så fortsetter arrangementet innendørs frem mot kampstart der det etter planen blir nye taler av Roar Strand, Eldar Hansen, Per Ravn Omdal, Oddbjørn Bang (ordfører i Eggens hjemkommune Orkdal) og Lasse Breen (veteran i Eggens tidligere klubb Vålerenga)

– Det blir veldig godt å få dette ferdig, sier Moe Dyrhaug og lover at kunstneren Fyrileiv har gjort «fabelaktig arbeid».

– Jeg tror han blir fornøyd, har Fyrileiv tidligere sagt til Dagbladet.

– Jeg står der som et symbol på alle som har brukt tiden sin – og ikke minst gleden sin – på å bringe Rosenborg frem det er blitt til i dag, sier sier 77-åringen i Adresseavisens podkast Rasmus & Saga .

Eggen var først skeptisk til statuen, men har snudd.

175 centimeter høye Eggen blir forhøyet til 287 med sokkel. Errol Fyrileiv har modellert Eggen slik han var da han styrte Rosenborg for 25-30 år siden.

