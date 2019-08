MINNER OM GIGGS: Ole Gunnar Solskjær mener at Mason Greenwood får han til å tenke på Ryan Giggs. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Solskjærs sammenligninger tar av: – God humor

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs sammenlignet talentet Mason Greenwood med den gamle storspilleren Ryan Giggs nylig. Solskjærs evne til å trekke paralleller er noe flere har hengt seg opp i.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg tror måten han kommuniserer på er veldig bevisst. Det har han vært siden han tok over United. Det er slående hvor mye han snakker om gulltiden. Det er bevisst for å bringe gode assosiasjoner og skape positivitet. At han sammenligner unge spillere med sine gamle lagkamerater synes jeg er «fair», mener Øyvind Alsaker, TV 2-kommentator.

Det var etter at Greenwood avgjorde treningskampen mot Inter 20. juli at Solskjær sa han minnet om Giggs:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det fikk flere Twitter-brukere med seg. I en tråd med emneknaggen #Solskjærsammenligner, ser man at dette er langt fra første gang Solskjær blir minnet på en tidligere storspiller.

– Det er veldig artig. Han har en tendens til å sammenligne absolutt alt med alle. Det er god humor, sier Sander Lied Edvardsen, selv trener for Kabelvåg IL og en av flere som har tvitret om dette.

Solskjær har ofte mimret tilbake til glansdagene under Sir Alex Ferguson når han har blitt spurt om hva som skal til for å løfte United igjen.

– Å snakke om gullalderen er en enkel strategi å følge, og han har et nært forhold til Ferguson-tiden. Så kan man spørre seg om det blir for nostalgisk og litt latterlig? Det kan det kanskje bli, men det er til slutt kun resultater han blir dømt på, sier Alsaker.

les også Solskjær om spekulasjonene: – Det er en kynisk verden

Sjekk listen over sammenligninger her:

Publisert: 07.08.19 kl. 17:06

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post