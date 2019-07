NYTER PROFFLIVET: Tobias Heintz. Her fra et intervju etter kvalifiseringskampen til Europa League i fotball mellom Sarpsborg og Maccabi Tel-Aviv på Sarpsborg stadion Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tobias Heintz får lite spilletid i Tyrkia: – Jeg har aldri angret

I vinter dro Tobias Heintz (21) fra Sarpsborg 08 til Kasimpasa for rundt 10 millioner norske kroner. Det har han ikke angret på – til tross for lite spilletid.

Etter Sarpsborgs store Europa-eventyr i forrige sesong ble mange spillere i troppen lagt merke til. En av dem var Heintz, som endte opp i Tyrkia.

– Jeg har aldri angret. Jeg skrev en kontrakt på 3,5 år, noe som er en veldig lang kontrakt i tyrkisk målestokk. De har vært veldig på at jeg er et prosjekt de vil satse på, forteller Heintz til VG.

Men spilletiden han fikk det første halve året er noe han ikke er fornøyd med. Heintz fikk ingen kamper fra start, men fikk innhopp på en del minutter i åtte seriekamper og to cupkamper. Det mot motstandere som Istanbul Basaksehir, Galatasaray og Besiktas.

– Man møter jo noen store spillere hver uke nesten. Jeg hadde ikke trodd for et år siden at jeg skulle bli sparket ned av Robinho i kamp, forteller midtbanespilleren som nå har fått beskjed at han skal bli satset på i hans favorittposisjon: tier-rollen.

PROFIL: Tobias Heintz her avbildet med Nusret «Salt Bae» Gökce. Den kjente restauranteieren er kjent gjennom Instagram hvor han har nærmere 23 millioner følgere. Kjendiser som Maradona, David Beckham, Paul Pogba og Lionel Messi har tatt lignende bilder med ham. Foto: PRIVAT

Nyter livet i Istanbul

Kasimpasa-sjefen som hentet Heintz til klubben, Mustafa Denizli, fikk sparken i klubben i mai i år. Kemal Özdes sitter nå i sjefsstolen, og har gitt Heintz signaler på mer spilletid.

– Han kom bort til meg første dagen og sa han hadde stor tro på meg, og at han trodde kommende sesong vil være en god sesong for min del.

Akkurat nå er Heintz og resten av laget i oppkjøringen til ny sesong. De dagene de ikke spiller kamper, trener de to ganger til dagen. Én om morgenen og én om kvelden. Dette på grunn av den høye temperaturen, og det medfører også at hele laget bor på treningsanlegget i Istanbul.

Men det er ikke normalen for Heintz. Han bor i en leilighet litt utenfor sentrum med basseng i hagen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg liker livet her altså, ler Heintz.

I leiligheten han bor i har han plass til at flere kan sove over. Han forteller allerede at timeplanen hans for august og september er fullt opp med familie og venner som kommer ppå besøk.

HAGEN: Heintz nyter livet med basseng i hagen, hvor han påpeker han bruker mye tid for å jobbe med brunfargen. Foto: PRIVAT

– Verste jeg har opplevd

Den ene tingen han trekker frem som negativt med å bo i Istanbul er biltrafikken.

– Det er det verste jeg har opplevd. Det skal normalt ta rundt 20 minutter å kjøre til sentrum, men jeg har opplevd at det kan ta opptil 4–5 timer.

Han forteller likevel om en særdeles positivt opplevelse i bilen sin da han hadde to kompiser på besøk, og de skulle på en Besiktas-kamp.

– Det var en blokkert vei med to tankser og flere politimenn med maskinvåpen. Vi prøvde oss på en frekk en, og kjørte til tanksene og spurte om vi komme forbi. De kjente meg da igjen fra Europaligaen i fjor da jeg var i Sarpsborg og møtte Besiktas. Da flyttet tanksene seg, og vi fikk kjøre en rask og fin vei til kamp. Fotball i Tyrkia er helt sykt, hevder han.

Heintz i Istanbul da Sarpsborg møtte Besiktas i Europaligaen: