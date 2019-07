OVERGANG: Philippe Coutinho i duell med Trent Alexander-Arnold i Champions League på Anfield i vår. Neste sesong kan de være lagkamerater igjen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Supporterredaktør om mulig Coutinho-retur: – Synes han har brent litt vel mange broer

Liverpool.no-redaktør Torbjørn Flatin mener at Philippe Coutinho (27) er en spiller laget trenger, men at en eventuell retur til Anfield for brasilianeren vil komme med en bismak.

Oppdatert nå nettopp







Flere internasjonale medier, blant annet Calciomercato, har meldt at Barcelona-spilleren Philippe Coutinho kan gjøre et overraskende comeback i Liverpool.

Det er både snakk om lån med opsjon på kjøp og en permanent overgang tilbake. Store deler av overgangssummen på rett over 100 millioner pund som brasilianeren ble solgt for fra Liverpool i januar 2018, er ifølge flere medier ennå ikke betalt av Barcelona.

– Hva tenker Liverpool-supportere om en Coutinho-retur?

– Det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg tror faktisk det er en overvekt av dem som ønsker ham tilbake, sier Flatin til VG.

les også Ber Sadio Mané forlate Liverpool for «verdens beste klubb»

Selv kommer Flatin ikke til å være så begeistret om brasilianeren kommer tilbake til Anfield.

– Jeg synes han har brent litt vel mange broer, med måten han dro fra klubben på. Jeg likte heller ikke hvordan han var i semifinaleoppgjøret mellom Liverpool og Barcelona på Anfield, forklarer han.

– Hvordan blir en eventuell mottakelse?

– Det tror jeg vil avhenge av hvordan han er og hvordan han spiller. Leverer han varene, vil han nok vinne skeptikerne kjapt over på sin side.

– Hva med spilleren, har Liverpool behov for Coutinho?

– Liverpool er ikke i en situasjon at det er tvingende nødvendig å signere noen. Men det er en slik spillertype vi kunne hatt bruk for: En kreativ midtbanespiller som kan score og skape ting. Han har egentlig aldri blitt erstattet etter at han dro, svarer Flatin.

Det ble storseier for Liverpool i første treningskamp denne sommeren:

– Han ville passet perfekt inn, sier tidligere Liverpool-helt Steve Nicol til Goal, og støtter dermed Flatins analyse.

Coutinho spilte 152 kamper og scoret 41 mål for Liverpool fra 2013 til 2018. I Barcelona har han slitt med å spille seg til fast plass, og ryktene sier at han ikke er ønsket med videre. PSG har også vært nevnt som en mulig ny klubb for brasilianeren, da som en del av en bytteavtale med landsmannen Neymar.

Publisert: 17.07.19 kl. 07:27 Oppdatert: 17.07.19 kl. 07:41

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.