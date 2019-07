SNAKKET TIL SUPPORTERNE: Ole Gunnar Solskjær møtte United-fansen i Australia. På scenen var også Bryan Robson og Dennis Irwin. Foto: John Peters / Manchester United

Ole Gunnar Solskjær etterlyser ledere i Manchester United-laget

På et supportertreff i Australia antydet Ole Gunnar Solskjær at Manchester United trenger lederskikkelser for å ta igjen forspranget til de beste lagene.

– Jeg spilte aldri med «Robbo», men vi trenger en spiller som ham i laget vårt nå, sa Solskjær ifølge The Telegraph.

På treffet med fansen i Perth var Solskjær på scenen med den tidligere Manchester United-kapteinen Bryan Robson og Dennis Irwin.

Telegraph skriver at den norske manageren påpekte viktigheten av at Manchester United igjen må begynne å vinne titler.

– Vi venter på flere unge spillere som skal ta steget. Jeg er sikker på at vi vil få det beste ut av de i årene som kommer. Vi har også erfarne spillere med flere år igjen i kroppen. Jeg er sikker på at vi kan få klubben tilbake på det nivået vi var, forklarte Solskjær.

Skal det bli en mulighet mener de fleste at laget må forsterkes.

Høyreback Aaron Wan-Bissaka er allerede kjøpt fra Crystal Palace for rundt 50 millioner pund. Mens det meldes i britiske medier at midtstopper Harry Maguire nærmer seg for en sum rundt 70 millioner pund.

Men det er også usikkerhet rundt Paul Pogba. Solskjær har vært klar på at han blir, mens spillerens egen agent har hevdet at franskmannen har gitt beskjed om at han vil forlate Manchester denne sommeren.

Bryan Robson forsvarte den tidvis kritiserte franskmannen ifølge radiokanalen 6PR. Robson mente Pogba gjorde laget mye bedre i treningskampen mot Perth.

– Han ga aldri bort ballen, han dominerte kampen, og han spilte angriperne inn i kampen, og de responderte. Paul er en stor spiller, og det er den type spillere vi ønsker i denne fotballklubben, sier Robson.

Robson mener at Pogbas innsats i treningskampen viste at han «bryr seg».

– Han ønsker å være en spiller i verdensklasse, og han beviste det med måten han presterte på.

Utenom Pogba er også fremtiden til spydspiss Romelu Lukaku usikker. Om disse skulle forsvinne, vil det trolig tvinge frem enda mer aktivitet på overgangsmarkedet for Manchester United.

Sportings midtbanespiller Bruno Fernandes har vært nevnt som et mulig navn inn. Det samme har Tottenhams Christian Eriksen, og Dortmunds engelske stjerneskudd Jadon Sancho, skriver Telegraph. Det samme gjelder Leicesters Harry Maguire.

– Det er et tak på hvor mange spillere vi kan ha. De som presterer blir en del av laget, mens de som ikke gjør det må kjempe seg inn. Det har vært mange spekulasjoner, men jeg kan ikke si så mye, sa Solskjær på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

United møter Leeds til treningskamp på onsdag.

